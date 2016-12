Eduskunnassa kiirehdettiin Pelson vankilan uudisrakennusta

Viime viikolla eduskunnassa käsiteltiin valtion budjettia, missä oikeusministeriön hallinnonalan hankkeena on Pelson vankilan korjauksen vauhdittaminen, koska osa tiloista on asetettu käyttökieltoon.

Kansanedustaja Antti Rantakankaan (kesk) mukaan jo vuonna 2008 päätettiin, että Pelson vankilaa ei lakkauteta vaan sitä kehitetään. Nyt on tulossa kohta kymmenen vuotta siitä, kun tätä kehittämistä on tapahtunut, ja nyt terveysviranomaiset ovat edellyttäneet, että siellä puretaan osa vankilan kapasiteetista, ja nyt on väliaikaistiloja luvattu rakentaa.

Rantakangas vetoaa erityisen vahvasti siihen, että hallituksen kehysriihessä tehdään pysyvä ratkaisu siitä, että toiminta 120-paikkaisena vankilana turvataan myös tulevaisuudessa.

– Toivon, että oikeusministeri tuo tämän esityksen tänne kehysriiheen tältä pohjalta, mikä on valiokunnan ja jaoston yhteinen näkemys.

Myös usea muukin kansanedustajia oli samoilla linjoilla ja puolusti Pelson peruskorjausta.