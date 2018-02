Enduron SM-osakilpailu ajetaan Vaalassa

82

Sauli Kallio

Moottorikelkkaenduron kuluvan kauden toinen SM-osakilpailu ajetaan lauantaina 3. maaliskuuta Vaalassa. Kisa kokoaa Vaalaan eri puolilta Suomea puolentoistasataa kilpailijaa huolto- ja tukijoukkoineen.

Vaalassa on ajettu moottorikelkkojen SM-tason kilpailuja 1990-luvulta lähtien. Kilpailijoiden keskuudessa Vaalan kilpailu on noussut yhdeksi maamme arvostetuimmista kilpailuista muun muassa hyvän lumitilanteen, haastavien erikoiskokeiden ja hyvien järjestelyjen vuoksi. Vain yhden kerran Vaalan kisa on jouduttu perumaan heikon lumitilanteen vuoksi.

– Jouduimme perumaan kisat vuonna 2014, mutta tänä vuonna lumitilanne on poikkeuksellisen hyvä. Tämä osaltaan myös lisää Vaalan kilpailun kiinnostavuutta, kilpailunjohtaja Pekka Virtanen arvio.

Vaalan kilpailu koostuu kolmesta erikoiskokeesta, joiden yhteispituus on noin 110 kilometriä. Siirtymineen kilpailun kokonaispituus on reilut 120 kilometriä.

