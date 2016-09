Ensihoidolle omat tilat paloaseman katon alle

Arto Nenonen

Muhoksen paloasemalle suunnitellaan kiinteitä tiloja ensihoitotoiminnoille. Tällä hetkellä toiminnot on sijoitettu paloaseman pihalla oleviin parakkeihin.

Kesäkuussa valmistuneessa paloaseman kehittämistä koskevassa hankesuunnitelmassa on tarkasteltu myös rakennuksen muiden tilojen toimivuutta sekä kiinteistön korjaustarpeita.

Hankkeessa tehdään laajennuksina toimistotiloja noin 79 kerrosneliömetriä sekä 80-neliöinen lämmin varastohalli.

Nykyisiin paloaseman tiloihin tehdään tilamuutoksina majoitus-, vaatehuolto-, oleskelu- sekä naisten puku- ja pesutilat.

Paloasemarakennukseen aiotaan myös tehdä tarkentava kuntotutkimus, jonka perusteella päätetään kunnostustyöt. Uusintalistalla on lisäksi pesuhallin lattia.

Valmiina ensi vuoden lopussa

Paloaseman investointien tavoitehintainen kustannusarvio on 651·000 euroa, josta kunnossapidon osuus on 95·000 euroa ja muutos- ja laajennusinvestointien osuus on 556·000 euroa.

Investoinnin rahoittaa kiinteistön omistaja eli Muhoksen kunta. Kiinteistössä vuokralaisena toimiva Oulu-Koillismaan pelastuslaitos maksaa vuosittaista 4,2 prosentin pääomavuokraa muutos- ja laajennustöiden investointikustannuksista. Tilojen hoitovastike ja siivous maksetaan erikseen.

Hankesuunnitelman mukaan rakennustyöt olisivat valmiina ensi vuoden loppuun mennessä.

Valmistuminen ajoittuisi ensihoitotoimintojen parakkien vuokrasopimuksen loppumiseen.

Muhoksen tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan tänään tiistaina. Investoinnin rahoituksesta päättää Muhoksen kunnanvaltuusto.