Haasteita nykyisessä Vaalassa…

Meillä on paljon haasteita, joihin voimme vaikuttaa määrätietoisella ja periksiantamattomalla asenteella. Tässä kirjoituksessa käyn läpi vain muutamaa aihetta, joita mietin. Suuri kysymys ja epävarmuus kohdistuu Pelson vankilaan. Vankila työllistää paljon Vaalalaisia. Monella perheellä on miettiminen jatkuuko työ, millä maksan asuntolainat ja elätän perheen. Meillä on tehty hyvää työtä kunnan taholta ministeriöön ja yritetään taistella että Vankila pysyy ja mahdollisesti jälleen rakennetaan. Tällä hetkellä vankilan henkilöstö on puolitettu. Mutta kyseessä on paljon työpaikkoja. Meidän tulee taistella jatkossakin ja tehdä kaikkemme, tuon eteen. Ja jatkaa painetta tuonne etelän päähän että saamme säilyttää suuren työllistäjän kunnassamme.

Vanhukset ja heidän hyvinvointi. Senioreille on järjestetty liikuntaa ja mukavaa yhdessä oloa, tätä tulee jatkaa myös tulevaisuudessa. Sekä keksiä uusia juttuja jotta vanhuksilla olisi yhteistä mukavaa tekemistä ja sosiaalista kanssakäymistä. Mutta suurin huoli on siinä että moni vanhus on yksin ja asuu Vaalan keskustasta kaukana. Taksien avulla he pääsevät käymään hoidoissa, kaupassa ja asioillaan. Työni puolesta olen huomannut että sosiaalinen kanssakäyminen on tärkeää heille. On mukava vaihtaa kuulumisia ja näyttää että välittää aidosti. Monellakaan ei ole sitä juttu kaveria, jonka kanssa puhua ja parantaa maailmaa. Meistä jokainen voi olla läsnä ja huolehtia että auttaa vanhoja esim. kaupassa ja kadulla kun kohdataan.

Onhan meillä tulevaisuudessakin hyvät hoitopaikat ja tarjota riittävää apua ja hoitoa vanhuksille…? Meidän tulee pitää huoli että näin on. ❤ Miia-Kristiina Paakkari Vaalan Keskustan kuntavaaliehdokas