Hätäveri O- voi pelastaa jokaisen

Veripalvelu etsii lisää O negatiivisen eli hätäveriryhmän luovuttajia. O negatiivinen on hätäverta, jota annetaan ensimmäisenä onnettomuuksissa ja leikkauksissa.

Vain viidellä prosentilla suomalaisista on verta, joka voi pelastaa henkiä hätätilanteissa. Onnettomuustilanteissa hengenvaarallisesti vuotavan potilaan veriryhmää ei ehditä usein määrittämään, jotta hänelle voitaisiin antaa oman veriryhmänsä mukaisia verivalmisteita. Tällä hetkellä 7 % kaikista verenluovuttajista on O negatiivisia. Vaikka muiden veriryhmien veren käyttö on laskussa, niin O negatiivisen tarve ei ole vähentynyt samassa suhteessa.

Verenluovutustilaisuus järjestään Muhoksella 7.2. klo 14-18 seurakuntatalolla.