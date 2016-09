Havukuidun kysyntä vilkastunut ja kuitupuun hintojen lasku pysähtynyt

Sauli Kallio

Pohjois-Suomessa alkuvuoden puukauppa on käynyt suhteellisen vilkkaasti. Tammi-heinäkuussa puukauppaa on käyty jonkin verran enemmän kuin parina viime vuotena keskimäärin.

Puukaupan kokonaiskuvassa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia ja puuta on myyty käytännössä viime vuoden vastaavan ajankohdan hintaan.

– Havukuidun kysyntä on vilkastunut, mutta se ei vielä merkittävästi näy hinnassa. Kuitupuun hintojen lasku sen sijaan on pysähtynyt, joten käänne positiiviseen suuntaan on tapahtunut, Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakan toiminnanjohtaja Jukka Kauppinen kertoo.

Kesän puukauppa sujui Puolangan, Vaalan ja Utajärven yksityismetsissä edelliskesien vauhdilla. Mhy Rokua-Paljakan toiminta-alueen tämän vuoden 360 000 kiintokuutiometrin leimaustavoitteesta on puoliväli jo ylitetty.

Tämän vuoden tavoite kuvastaa reilun 300 000 motin myyntimäärää, joten vuodesta on tulossa aavistuksen viime vuotta parempi.

Kuitupuun jalostuksen erinomainen kannattavuus ei ole käytännössä heijastunut puun hintaan, joten metsäteollisuuden uudet investoinnit tulevat todella tarpeeseen. Lopputuotemarkkinoilla suurin yksittäinen ongelma on kotimaan sahatavaran heikko kysyntä, joka osaltaan puskee sahatavaran hintaa alas.

– Sahapuun keskihinnat liikkuvat meidän alueellamme vähän yli 50 eurossa ja kuitupuun noin 16 eurossa, Kauppinen toteaa.

Muhoksella leimikoiden tarjonta vähäistä

Muhoksella leimikoiden tarjonta on ollut viimeisten kuukausien aikana kohtuullisen vähäistä niin kesä- kuin talvileimikoidenkin osalta. Mhy Muhoksen toiminnanjohtaja Tapio Kylmäsen mukaan kysyntää on varsinkin sulan maan aikaiseen korjuuseen soveltuvista leimikoista.

– Harvennus kohteilla oikea harvennusajankohta on tärkeämpi kuin jäädä odottamaan mahdollista hinnannousua. Energiapuuta menisi kaupaksi varsinkin kesäkohteilla, mutta tällä hetkellä varsin kimurantti Kemera tilanne on osaltaan vaikeuttamassa tilannetta. Energiapuuleimikoita kannattaisi kuitenkin tehdä nyt valmiiksi odottamaan tuki haun aukaisua, Kylmänen opastaa.

Kemera-tukien hakusulku taimikoiden ja nuoren metsän hoitoon ei juurikaan ole vaikuttanut Mhy Rokua-Paljakan arkeen.

– Osasimme varautua tulevaan ja meillä on tämän vuoden Kemera-hankkeet selvillä. Panostamme tällä hetkellä oja- ja tiehankkeisiin, joihin on Kemera-rahaa saatavilla. Syksyn aikana myös valmistelemme ensi vuoden hankkeita, Kauppinen kertoo.