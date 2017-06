Huovilan patiosta tuli suosittu oleskelupaikka

0

Arto Nenonen

Huovilan väki on pakkautunut koulun sisäpihalle, aivan oikealle patiolle, joka syntyi jo vuosia taaksepäin, kun koulua laajennettiin. Kyseessä on juhlallinen hetki, sillä patio avataan virallisesti, vaikka sitä on jo tovin aikaa käytettykin. Tilaisuutta juhlistamaan on kutsuttu myös koulun kaksi entistä opettajaa, Pirkko Nissi ja Harri Hänninen .

Emerita ja emeritus ovat nähneet sisäpihan nousuja ja laskuja. Eläkepäivillään he pääsivät tepastelemaan painekyllästettyjen terassilautojen päällä ja nauttimaan juhlan kunniaksi pullakahvit.

Pihan monet vaiheet on nähnyt myös Huovilan koulun rehtori Antti Säkkinen , joka tilaisuuden avajaispuheessaan muisteli menneitä.

– Olen katsellut tätä pihaa 16 vuoden ajan. Välillä se on ollut hieno ja välillä huono. Nyt ollaan hienossa vaiheessa, joka on toivottavasti pitkäaikainen, Säkkinen totesi.

Säkkituoleissa viihdytty hyvin

Nyt Huovilan koulun sisäpihaa, patiota kelpaa esitellä. Puolet pihasta on terassilaudoituksen peittämää. Toisella puolella on keinonurmimatto. Terassiosalle on tuotu pöytiä ja penkkejä.

Suosituimmiksi ovat kuitenkin osoittautuneet säkkituolit, joissa oppilaat ovat kevään harvoina lämpiminä päivinä viihtyneet. Jopa niin hyvin, että tuoleista on uhannut tulla kiistaa.

– Ongelmista selvittiin neuvottelemalla, Antti Säkkinen naurahtaa.

