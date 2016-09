Jänisruttoa esiintyy taas Oulun seudulla

Arto Nenonen

Kuluneen kesän aikana Oulun seudulla on todettu useita jänisruttotapauksia.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan jänisruttoa on liikkeellä aiempaa enemmän. Oulujokilaaksossa on tavattu yksittäistapauksia. Muhoksen johtava lääkäri Esko Haapamäki sanoo, että viime vuoden kaltaisia määriä epäilyjä tai todettuja tapauksia ei kuitenkaan ole ollut.

Myös maastosta on löytynyt tavallista runsaammin kuolleita metsäjäniksiä ja rusakkoja, joiden kuolinsyyksi epäillään jänisruttoa.

Jänisrutto eli tularemia on Francisella tularensis -bakteerin aiheuttama tarttuva tauti.

Tautia todetaan yleisimmin jäniseläimillä eli metsäjäniksellä ja rusakolla, joilla tartunta johtaa poikkeuksetta kuolemaan.

Taudin yleisyys vaihtelee melko paljon vuosittain ja alueittain. Eviran erikoistutkija Marja Isomursu Oulun yksiköstä kertoo, että tänä vuonna jänisnäytteitä on tullut tavallista enemmän.

– Kyllä niistä jänisruttoakin on todettu, Isomursu sanoo.

Herkästi tarttuva

Tularemiabakteeri on erittäin herkästi tarttuva. Tavallisimmin tularemiabakteeri tarttuu vertaimevien hyönteisten välityksellä.

Tartunnan voi saada myös suoraan sairaasta tai kuolleesta eläimestä. Tularemia voi tarttua myös suun kautta bakteerin saastuttaman veden tai tularemiatartuntaa kantaneen eläimen lihan välityksellä.

Ihmisellä tularemia on tyypillisesti kuumetauti, johon voi liittyä päänsärkyä, lihaskipuja ja imusolmuketurvotusta. Hyönteisten välittäessä taudin ihmiseen pistoskohtaan syntyy haavauma ja paikallinen tulehdus.

Hengitysteitse saatu tartunta voi aiheuttaa keuhkokuumeen. Silmään voi tulla kipeä sidekalvontulehdus. Taudin itämisaika ihmisellä on yleensä kolmesta viiteen vuorokautta, mutta se voi olla pitempikin.

Alueilla, joilla jänisruttoa on tavattu, metsästäjien on syytä käyttää jäniksiä nylkiessään ja avatessaan esimerkiksi kertakäyttöisiä muovikäsineitä. Kuolleena löydettyjä jäniksiä käsiteltäessä on aina syytä käyttää suojakäsineitä.