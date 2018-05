Jesse Aho rakensi Honda Monkeyn uuteen uskoon

Arto Nenonen

Oulu MC:n pyörähallissa se komeilee sinisin koristevaloin, Jesse Ahon helmi. Muhoslainen nuori mies sai taannoin ostettua harvinaisuuden tyyppiä Honda Monkey 125 cc.

– Näitä Honda Monkeyn jälkituotantoa olevia kevarirunkoisia menopelejä on Suomessa vain muutama, Jesse tuumaa.

Ahon perheeseen pyörä kulkeutui netti-ilmoituksen kautta.

– Käytettynä ostettiin, oli ajettu peräti 25 kilometriä, Jesse virnistää.

Syksyn ja talven aikana Jesse on purkanut ja rakentanut Monkeyn uuteen uskoon. Kevytmoottoripyörä on saanut alumiinipalkkirungon, upside down -keulan ja aiempaa pidemmän takahaarukan.

Koneosastolla hyrisee entisen satapiikkimyllyn sijaan 150-kuutioinen neliventtiilimoottori, joka kehittää noin 25 hevosvoimaa.

– Vakiomalli kulkee noin satasta. Tällä vehkeellä pääsee ehkä noin 130 kilometriä tunnissa, Jesse arvelee.

Lue lisää perjantain 11.8.2018 Tervareitistä.