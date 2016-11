Kahviklubissa joulutunnelmaa

Perjantaina 25.11. klo 17.30 lähtien Koivu ja tähti -kulttuurikeskuksen kahviklubilla virittäydytään pikkuhiljaa joulutunnelmaan. Illan esiintyjä on pianonsoiton harrastaja Niina Hosio. Kahviklubiin on vapaa pääsy, kirjastoon pääsee lainaamaan kirjoja ja kahvilassa on iltapalaa myynnissä. Kahviklubit tarjoaa Kirjastokahvila Joviaali ja Muhoksen kirjasto, kulttuuritoimi ja elinkeinopalvelut.

Syksyn kahviklubit on avaus säännöllisten maksuttomien kulttuuritapahtumien suuntaan. Järjestäjät toivovat iltoihin runsasta osanottoa, jotta toiminta jatkuisi myös ensi vuonnakin.