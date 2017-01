Sauli Kallio

Kainuun Pelastuslaitos etsii uusia sopimuspalomiehiä palvelukseen. Pelastuslaitos kouluttaa uusia sopimuspalomiehiä Kajaanin toimipistettä lukuun ottamatta kaikkiin toimipisteisiinsä.

Kainuussa pelastustoimi on riippuvainen sivutoimisista palomiehistä, sillä Kainuun paloasemista ainoastaan Kajaanissa on vakituinen ympäri vuorokauden valmiudessa oleva henkilöstö. Muilla Kainuun paloasemilla on pääsääntöisesti virka-aikana vakinainen henkilöstö, mutta pelastustoimen valmiutta hoidetaan yhdessä sivutoimisten palomiesten kanssa.

Sopimuspalomiehen koulutukseen kuuluvat erilaiset peruskurssit ja harjoitukset pelastustoimen eri tehtäviin. Tietojen ja taitojen kasvaessa sopimuspalomies osallistuu hälytystehtäviin, joissa hän pääsee aidosti auttamaan ja pelastamaan ihmisiä ja eläimiä. Toiminnasta sopimuspalomiehille maksetaan asianmukainen korvaus.

Ylipalomies Mika Virtanen Vaalan paloasemalta kertoo, Vaalassa on tällä hetkellä kirjoilla 13 sopimuspalomiestä.

– Enemmänkin saisi olla, sillä meillä on arkisin kello 8–16 paikalla vain kaksi vakituista työntekijää. Vaalassa hälytystehtäviä tulee vuosittain noin 120, jotka hoituvat pääosin sopimuspalomiesten voimin, Virtanen kertoo.

Vaalassa sopimuspalomiehen työstä kiinnostuneet voivat ottaa yhteyttä Mika Virtaseen joko puhelimitse numeroon 0400386100 tai käymällä virka-aikana henkilökohtaisesti Vaalan paloasemalla.