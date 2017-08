Kansainvälinen nuorisoleiri tutustutti suomalaiseen hulluuteen

0

Jari Riekki

Sveitsiläiset 18-vuotiaat Ursula Morgenthaler ja Line Sommer ovat viimeisen kolmen viikon ajan saaneet kokea suomalaisen suven ja vieraanvaraisuuden kauneimmillaan.

Sveitsiläiskaksikko osallistui Oulujokivarressa pidetylle kansainväliselle Lions-leirille, jossa 24 nuorta 18 maasta tutustui toisiinsa ja Suomeen.

Kansainvälisen leirin järjestämisestä vastasivat Muhoksen, Utajärven, Vaalan, Tyrnävän, Sotkamon, Oulun ja Paltamon Lions-klubit. Pääjärjestäjän vastuu oli LC Vaalalla. Kansainvälinen nuorisoleiri järjestettiin nyt ensimmäistä kertaa Oulujokivarren alueella.

Ursula ja Line ovat kotoisin Langenthalista, joka on noin 16 000 asukkaan kaupunki Bernin Kantonissa Sveitsissä. Heille Suomi on näyttäytynyt isona maana, jossa on kauniita maisemia, mutta vähän ihmisiä ja pitkät etäisyydet.

– Täällä ei kahdensadan kilometrin matka johonkin kohteeseen ole mitään, mutta Sveitsissä oltaisiin jo maan toisella puolen, tytöt kertovat.

Leirin aikana nuoret ohjaajineen tekivät retkiä Oulujokivarteen muun muassa Manamansaloon, Kivesvaaralle, Pyhäkoskelle, Monttaan, Rokualle, Merilään, Turkansaareen ja Oulujärvelle.

Kauimmaisin vierailukohde oli Sotkamo, jonne matkustettiin tutustumaan kansallispelin pesäpallon saloihin, kun Sotkamon Jymyllä oli peli Seinäjokea vastaan.

– Meille kerrottiin säännöt ja ymmärsimme mistä pelissä oli kyse, mutta emme kaikkea mitä kentällä tapahtui, Ursula ja Line kertovat.

Suomalaista eksotiikkaa oli tarjolla myös saunomisen muodossa. Tytöt tiesivät suomalaiset innokkaiksi saunojiksi, mutta se ei ollut mikään klisee, sillä täällä kaikkialla on saunoja ja niitä myös lämmitetään paljon.

Suomalaisten mieltymys erikoisiin urheilulajeihin tuli myös tutuksi, kun leiriläiset vierailivat tiistaina Merilän kartanossa, jossa pelattiin Soap Socceria.

