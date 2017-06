Kantturassa rentoudutaan joen äärellä

0

Aino Puhakka

Mökkitunnelmaan päästäkseen ei aina tarvitse omistaa vapaa-ajan asuntoa. Myös Oulujokilaaksossa on paljon kotoisia matkailuyrityksiä, jotka tarjoavat majoitusta, luontoelämyksiä ja arjen irtiottoja.

Yksi paikallisista yrittäjistä löytyy Vaalan Nuojualta. Idyllinen Kantturan majatalo sijaitsee aivan Oulujoen varressa.

Tänä kesänä Kantturaa luotsaa uusi omistaja. Oululaislähtöinen ensihoitaja Hannu Orrenmaa päätyi pestiin sattumalta.

Ensihoitomestarina työskennellessään Orrenmaa tuli viettämään kesäpäiviä työporukkansa kanssa Kantturaan. Hän tykästyi paikan rauhallisuuteen ja luonnonläheisyyteen.

– Virtaavalla vedellä on minuun suuri vaikutus, ja pelkästään sen katsominen saa stressitasot laskemaan, Orrenmaa kertoo.

Kohtaamispaikka reissaajille

Uudella isännällä on paljon opittavaa käytännön majatalotyöstä. Orrenmaalla on myös visioita, joilla uudistaa ja parantaa pihamaata. Työn alla on esimerkiksi pihapiiriä rajaavan rinteen raivaus.

– Suunnitelmissa on kaataa lehtipuut, jotta komeat hongat saadaan paremmin näkyviin, Orrenmaa sanoo.

Kanttura on oiva paikka esimerkiksi polttarien tai työpaikan virkistysjuhlien pitämiseen.

Paikalle saapuu tänä kesänä myös kansainvälisiä vieraita. Ohikulkumatkalla olevia motoristeja saapuu ainakin Iso-Britanniasta ja Belgiasta.

Juhannuksen juhlintaa

Kantturan tiluksilta löytyy muun muassa päärakennus, viisi pienempää mökkiä, ulkokeittiö, kaksi saunaa ja savustuspönttö. Majoituspaikkoja on noin 30 henkilölle.

Kantturassa on kauniit puitteet uimiseen, veneilyyn, kalastukseen ja saunomiseen.

Lisäksi alueen ympäri kulkee noin puolentoista kilometrin pituinen luontopolku.

Viikonloppuna Kantturassa järjestetään kaikille avoimet juhannusjuhlat. Luvassa on muun muassa pihapelejä ja keskikesän taikoja.

Aattoiltana sytytetään myös viikinkityylinen lauttakokko.

Lue lisää keskiviikon 21.6.2017 Tervareitistä.