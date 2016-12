Kätkyt valittiin edustamaan itsenäisen Suomen historiaa

Suomen Kotiseutuliitto on perustanut internettiin sivuston, jolle jokaisella paikallismuseolla on mahdollisuus esitellä yksi esine, jonka tarina liittyy osaksi itsenäisen Suomen 100-vuotista historiaa. Utajärven kotiseutumuseon esineeksi valittiin kätkyt, joka tullaan esittelemään valtakunnaallisella listalla. Esineiden kuvat ja tarinat on nähtävissä internetissä vuonna 2017.

Kotiseutuliitto kehotti osallistamaan paikalliset asukkaat vuoden 2016 aikana kutsumalla erilaisia ja eri-ikäisiä ihmisiä ryhminä tutustumaan museoon ja valitsemaan yhdessä yhden esineen.

Utajärven kotiseutumuseolla vieraili loppukesästä useita ryhmiä mm. päiväkotilapset, kyläseura, työpaikan ryhmä, luokkakokouksen osanottajat ja useita yhdistyksiä. Jokainen ryhmä valitsi yhden tärkeänä pitämänsä esineen.

Vierailujen tuloksena valikoitui viisi esinettä: suokuokka, kirves, kätkyt, rukki ja sukset. Lisäksi vierailujen aikana keskusteltiin maanmuokkauksesta ja hevosvetoisesta vältistä, joka oli suokuokan jälkeen yleisin maanmuokkausväline. Meillä ei vierailujen aikana ollut välttiä, mutta olemme sen sittemmin saaneet ja otimme sen mukaan kyselyyn, jonka avulla esille olevista esineistä valittiin yksi.

Valintoja perusteltiin: Soita on muokattu pelloiksi ja siinä on tarvittu ”suo, kuokka ja Jussi”. Kirvestä on käytetty moneen työhön ja se ollut miehellä repussa, kun on metsään mennyt. Kirveellä on kaadettu puita ja veistetty rakennuksia ja tehty halkoja ja sillä on voitu veistää kodin käyttöesineitä.

Kätkyt, jossa lasta nukutettiin, kuului aikanaan joka kodin varusteisiin ja valintaa perusteltiin ”lapsissa on tulevaisuus ja toivo”. Myös rukki kuului joka kodin varusteisiin. Lampaan villasta tai pellavasta saatiin kuituja, jotka rukilla kehrättiin langoiksi, joista kudottiin kankaita. Suksilla liikuttiin metsässä ja tehtiin muita reissuja. Sodassakin sukset olivat merkittävässä roolissa.

Kysely tehtiin joulun avauksen yhteydessä torimakasiinissa 2.12. Kyselyyn vastasi 45 henkilöä. Kyselyssä rukki ja kätkyt saivat molemmat 11 ääntä ja suokuokka sai 10 ääntä. Arvonnassa voitti kätkyt. Kaikkien kyselylomakkeen palauttaneiden kesken arvottiin Siiri Väänäsen tekemä ”Mörköjen ja pahojen unien karkottaja”- nukke. Nuken voitti Marko Hiltunen.(av)