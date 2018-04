Kesämökkiläinen kaipaa aina pientä värkkäämistä

Jari Riekki

Kesämökkiläisistä vitsaillaan usein, että kakkosasunnolla vietetään aikaa lähinnä rakentamisen aikana ja sitten kun mökki, sauna, liiteri ja grillikota ovat valmiina, harvenevat käynnit huomattavasti.

Kempeleläisellä Lauri Pelkosella ei ole käynyt niin, sillä hän vietti vaimonsa Aunen kanssa kesämökillään Juorkunassa viime vuonna 117 yötä eli noin kolmen kuukauden verran. Toissa vuonna mökillä yövyttiin vielä enemmän, 156 yön yli nukkuen.

Mökillä viihtymisen selitykseksi Pelkonen arvelee sen, että hän tykkää siitä että on jotain tekemistä. Puheet eläkeläisten kiireistä eivät ole aiheettomia. Toki välillä pitää osata vain olla ja nauttia hiljaisuudesta.

Toinen väittämä mökkiläisistä, joka ei Pelkosen kohdalla pidä paikkaansa, on erakoituminen. Pelkosten Pajurantaan saa tulla ilmoittamatta ja isäntä jaksaa porista tuntemattomankin kävijän kanssa pitkät pätkät.

Pelkosten mökki on rakennettu vuonna 1989. Alkuvuosina se oli pieni yhden huoneen mökki, jossa ei ollut sähköä eikä juuri muitakaan mukavuuksia. Sittemmin mökkiä on laajennettu, sähköt on vedetty ja vesivessakin rakennettu.

