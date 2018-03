Kesärengassesonki antaa vielä hetken odottaa tuloaan

Arto Nenonen

Jasmiini Keränen asentaa uusia kesärenkaita alumiinivanteille Rengas-Jukran hallissa Muhoksen Ketolanojalla.

Työkokeilussa olevan Jasmiinin urakka on loppuvaiheissaan. Neljän renkaan setti on pian tasapainotettu, ja autoilija voi hakea kesäkumit alleen.

– Vielä on aika hiljaista, mutta jo kuukauden päästä on sesonki täydessä vauhdissa, Rengas-Jukran yrittäjä Juha Keränen sanoo.

Muutamia kesärengassettejä on jo ehditty vaihtaa vanteille, ja useammista on hierottu jo kaupat.

Muhoksella on tällä haavaa neljä yritystä, jotka myyvät ja asentavat autojen renkaita. Kilpailu on Keräsen mukaan melkoisen tiukkaa. Ja euro on vielä tiukempi konsultti.

– Katteet ovat pieniä. Melkein asennuksen hinnalla laitetaan tavaraa alle. Hintakilpailussa pitää pysytellä Oulun tasossa, jotta muhoslaiset ostaisivat kotikunnasta, yrittäjä toteaa.

Lue lisää tiistain 27.3.2018 Tervareitistä.