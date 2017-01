Kiekkokuume leviää Utajärvellä

Jari Riekki

Lauantai-ilta Utajärven jäähallissa. Tumma- ja vaaleapaitaiset joukkueet ottavat toisistaan mittaa kaukalossa. Kaamea lämäri lähtee mailasta, mutta maalivahti venyttää patjansa kiekon eteen.

Yleisön hengitys höyryää. Laidat ryskyvät. Tuomarin käsi nousee ja seepralle huudetaan heiniä.

Kyseessä on Jääkiekkoliiton Oulun alueen harrastesarjan kiihkeä paikallisderby Utajärven Urheilijat – Puolangan Ryhti. Peliaika on kaksi kertaa 25 minuuttia.

Vierasjoukkue menee ensimmäisellä puoliajalla jo kahden maalin johtoon, mutta toisella puoliajalla kotijoukkue saa pelin juonesta paremmin kiinni ja saa kavennettua pelin ensin tasoihin ja menee lopulta ohitse 6 – 5.

Peli on päättynyt kotijoukkue järjestäytyy jonoon kätelläkseen vieraansa, joista aika moni suuntaa pelin jälkeen kotisaunaan Muhokselle. Puolangalla ei ole jäähallia, minkä vuoksi Ryhti pelaa kotiottelunsa Ponkilassa.

Utajärveläiset jääkiekon ystävät ovat saaneet kuluneen syksyn ja talven nauttia oman kylän poikien pelistä, sillä viime toukokuussa Utajärvellä virisi into kasata jääkiekkojoukkue pitämään yllä paikallisia kiekkoperinteitä.

Urheilijoiden edustusjoukkueen kapteeni Kimmo Holappa kertoo, että alkupalaveriin kokoontui 23 miestä, joiden kesken kipinä syttyi niin vahvasti, että joukkue päätti lähteä pelaamaan liiton harrastesarjaa.

– Aikamoista opettelua tämä alkukausi on ollut, sillä moni lähti mukaan ihan pystymetsästä ilman aiempaa jääkiekkokokemusta tai edes kokemusta joukkuelajin pelaamisesta, Holappa kertoo.

Yksi positiivisimmista yllätyksistä Holapan mukaan on kaudella ollut se, että yleisöä on ollut yllättävän runsaasti, enimmillään 70 katsojaa, mikä on paremmin kuin esimerkiksi 3-divisioonan otteluissa keskimäärin.

