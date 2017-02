Kuluttajaliitto kehottaa 112-päivänä valppauteen

0

Kuluttajien huijaaminen mitä erilaisimmilla tavoilla on yleistynyt jatkuvasti. Huijarit käyttävät hyväkseen muun muassa suomalaisten perusteltua uskoa pelastus- ja muihin viranomaisiin. Erityisesti vanhuksiin on viime aikoina kohdistunut useita huijauksia, joissa pelastuslaitoksen tai poliisin virkapukua muistuttaviin asuihin pukeutuneet henkilöt ovat tunkeutuneet koteihin tarkistamaan tekaistua kaasuvuotoa tai sähkö- tai muuta vastaavaa vikaa. Samalla asunto on tyhjennetty arvotavaroista ja käteisvaroista.

Poliisin virkapukua muistuttavaan asuun pukeutuneet henkilöt ovat kadulla pyytäneet ohikulkijoilta maksukortteja ja tunnuslukuja, väittäen, että he haluavat varmistua, että kortteja ei ole käytetty väärin. Samalla tilit on tyhjennetty. Kuluttaja huomaa tilanteen vasta yrittäessään seuraavan kerran maksaa kaupassa ja kortilla ei enää olekaan katetta.

Kuluttajiin kohdistuvia huijauksia ei voida estää vain viranomaistoiminnalla, vaan siihen tarvitaan kaikkien kuluttajien valppautta ja huolenpitämistä läheisistä, naapureista ja tuttavista. Huijauksista on kerrottava heti poliisille ja oman kokemuksensa voi jakaa esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, jotta muutkin saavat tiedon huijauksista ja välttyvät vastaavilta kokemuksilta itse. Kuluttajien on varottava avaamasta ovea tuntemattomille ja varmistauduttava, että huoneistoon pyrkivä henkilö todella edustaa esimerkiksi pelastuslaitosta tai poliisia. Aina kannattaa soittaa pelastuslaitokselle tai poliisille ja varmistua, että henkilö on oikealla asialla.

Kuluttajaliitto tarjoaa kaikille avointa ja maksutonta koulutusta huijausten torjumiseksi. Lisätietoja saa Kuluttajaliiton kotisivuilta www.kuluttajaliitto.fi tai soittamalla liiton vaihteeseen 09-4542210.

112-päivää vietetään lauantaina 11.2.