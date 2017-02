Kuukausi harkinta-aikaa ehdokkaaksi aikovalla

0

Marianne Ollikainen

Kuntavaalien ehdokasasettelu etenee Muhoksella varsin verkkaisesti ja puolueet käyvät ehdokasneuvotteluja loppuun asti.

Puolueet myöntävät, että osasyynä nihkeään ehdokasasetteluun on sote-ratkaisun tuoma suuri muutos kuntapäättäjille ja toisaalta valtuuston pieneneminen. Muhoksella valtuutettujen määrä laskee 35 valtuutetusta 27 valtuutettuun.

Hakemus ehdokkaaksi asettumisesta sekä ilmoitus vaaliliitosta tai ilmoitus yhteislistasta on annettava kunnan keskusvaalilautakunnalle 28.2. mennessä.

Pienistä puolueista Kristillisdemokraatit eivät näissä vaaleissa aseta Muhoksella ehdokkaita lainkaan. Viime kuntavaaleissa Muhoksen sitoutumattomien listalta meni yksi ehdokas läpi, mutta nyt näytättäisi siltä, että Vihreä liitto on kokoamassa ehdokaslistaa.

Tavoitteenamme on saada Muhokselle oma lista, yksin tai yhdessä sitoutumattomien kanssa. Ehdokasasettelu on vielä kovasti kesken, kertoo vihreiden Oulun piirin toiminnanjohtaja Anni Rekilä.

Perussuomalaiset saivat viime kuntavaaleissa läpi ennätykselliset 7 valtuutettua. Perussuomalainen kansanedustaja, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila oli viime vaalien äänikuningatar ja saman hänen odotetaan tekevän nytkin, vaikka ei vielä ole suostumustaan listalle asettumiselle antanut.

– Mattilan viime vaaleissa saamat 226 ääntä on niin paljon, että aivan varmasti jokainen muhoslainen puolue ottaisi tällaisen äänimäärän vastaan. Odotamme siis aivan rauhassa Mattilan omaa ilmoitusta ehdolle lähtemisestä, selvittää Muhoksen Perussuomalaisten puheenjohtaja Petri Holm.

Holm arvioi, että Perussuomalaiset saavat Muhoksella listoilleen suurin piirtein saman määrän ehdokkaita kuin viime vaaleissa, mutta tavoitteena olisi hiukan kasvattaa ehdokasmäärää.

Juka ja Jurvakainen eivät enää ehdolle

Niin perussuomalaisissa kuin muissakin puolueissa eräät pitkäaikaiset valtuutetut ovat luopumassa paikastaan.

– Näillä näkymin minä en ole ehdolla, kertoo pitkään niin valtuustossa kuin kunnanhallituksessakin istunut Paula Juka.

Hän vetoaa luopumispäätöksessään pitkän luottamushenkilöuran lisäksi myös siihen, että suku jatkaa työtä.

– Kun poikani Petteri Juka lähtee nyt ehdolle, niin suvun perinteen jatkuvat.

Muhoksen Kokoomuksen valtuutetuista puolestaan Merja Jurvakainen ei enää lähde ehdolle. Myös hän on ollut pitkään myös kunnanhallituksen jäsen.

– Nyt on tapahtumassa niin paljon muutoksia, että tässä vaiheessa meidän vanhojen on hyvä väistyä.

– Aina saa kuulla, että päättäjissä istuu samat naamat vuodesta toiseen, ja he tekevät vielä tyhmiä päätöksiäkin. Minä olen päättänyt, että tehdäänpä nyt tilaa uusille päättäjille, sanoo Jurvakainen.

Kokoomuksella on haavissa tällä hetkellä kymmenkunta ehdokasta, mutta varsinkin naisehdokkaista on tälläkin puolueella pula. Valtuustoryhmän koko on tällä vaalikaudella ollut 4 valtuutettua.

Ehdokkaita etsitään lehti-ilmoittelulla

Muhoksen Keskusta tavoittelee ehdokasasettelussaan täyttä listaa, joka Muhoksella tarkoittaa 41 ehdokasta.

Muhoksen Keskusta on etsinyt ehdokkaita myös avoimella ilmoittelulla yhdessä Utajärven ja Vaalan Keskustan kanssa.

– Meillä on vielä helmikuu tehokasta aikaa etsiä uusia ehdokkaita, mutta aika hitaasti tämä on tähän mennessä edennyt, kertoo kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eija Jurvanen.

Keskustalla moni nykyinenkin valtuutettu panttaa mukaan lähtemisestä ilmoitustaan. Näihin tunnustautuu kuuluvansa myös Jurvanen.

– En ole lopullista päätöstä tehnyt, mutta eiköhän sen aika ole kohta.

Keskusta ei ole tehnyt virityksiä tai vaalisopimuksia minkään puolueen kanssa, vaan Jurvasen mielestä äänimäärät saavat puhtaasti ratkaista vaalien jälkeiset keskustelut paikkajaosta.

Tällä hetkellä lupauksensa ehdokkaaksi asettumisesta on antanut noin parikymmentä henkilöä. Muhoksen Keskustalla on 15 hengen valtuustoryhmä.

Sitoutumattomatkin kelpaa vasemmistolle

Myöskään Muhoksen Vasemmistoliitolla eivät kaikki nykyisetkään valtuutetut ole antaneet varmistustaan mukanaolosta tulevissa vaaleissa.

– Arvelen, että niin sote-ratkaisu kuin valtuuston pieneneminen vaikuttavat siihen, että moni vielä pohtii mukaan lähtemistään, sanoo puheenjohtaja Jaakko Latvanlehto.

Hän laskeskelee, että ehdokkaita on tällä hetkellä noin 15.

– Meidän listoille voi tulla myös sitoutumattomana, mutta meidän ajamat yleiset arvot täytyy täyttää.

Vasemmistoliitolla on Muhoksella viisi valtuustopaikkaa. Nykyisistä valtuutetuista jää pois ainakin Noora Valkonen.

Muhoksen sosialidemokraateilla on valtuustossa kolme paikkaa.

– Ehdokasasettelu on kovasti vielä alullaan ja vain muutama ehdokas on varmistunut. Tavoittelemamme kuitenkin samansuuruista valtuustoryhmää kuin nykyisinkin, kertoo demareiden puheenjohtaja Jouni Koskinen.

Tällä valtuustokaudella ryhmän ongelma on ollut se, että kunnasta pois muuttajia on sattunut demareiden listoille niin paljon, että varavaltuutetutkin ovat loppuneet.