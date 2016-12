Tervareitin joulukuusi-kuvakilpailussa palkitaan rohkea ja hauska kuusikuva. Kuvan on ottanut Mira Pätsi, joka kertoo: ”Tässäpä meidän joulukuusi. Kaksi kissaa on pitänyt huolta, että kuusi on juurikin meidän perheen näköinen!”. Voittaja sai palkinnoksi uudenvuoden herkkukorin.