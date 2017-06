Kyläkirkko-ooppera kuvaa Schwartzbergien elämää Säräisniemellä

4

Sauli Kallio

Säräisniemen kirkossa elokuussa ensi-iltansa saava kyläkirkko-ooppera Henrik ja Laura kertoo herännäisyydestä sekä kuvaa Laura ja Henrik Schwartzbergin elämää Pyhäjärvellä ja Säräisniemellä. Schwartzberg toimi Säräisniemen kappalaisena 1800-luvun puolivälissä.

Kyläkirkko-oopperan on käsikirjoittanut Seppo Kämäräinen ja sen ohjaa Pauli Haataja.

– Roolihenkilöitä on kaikkiaan vajaat 20 ja päärooleissa nähdään baritoni Riku Pelo ja sopraano Katri Kantola. Kaikkiaan produktiossa on mukana noin 30 henkilöä. Esitys kestää väliaikoineen reilut kaksi tuntia, Haataja tarkentaa.

Jo aiemmin keväällä kyläkirkko-oopperan tuotannon käynnistynyt Helena Vähäsarja-Haataja kertoo, että varsinaiset harjoitukset käynnistyvät vasta heinä-elokuun vaihteessa. Itse esitys toteutetaan perinteisen kyläoopperan hengessä.

– Musiikinjohtajana toimii tukholmalainen viulisti ja viulunsoitonopettaja Ida Maria Schwahn, joka tekee myös sovituksia esityksessä kuultaviin vanhan virsikirjan ja vanhan Siionin virsiin. Musiikin punaisena lankana on Abraham Achreniuksen virsi Herra Jeesus kun täällä vain kanssamme on, Vähäsarja-Haataja kertoo.

Seppo Kämäräinen on käyttänyt käsikirjoituksensa lähteinä Hannes Mustakallion kirjoittamaa ja vuonna 1958 ilmestynyttä Henrik ja Laura Schwartzberg -nimistä elämänkuvausta sekä vuonna 2000 ilmestynyttä Simo Mäkelän toimittamaa Vaalan pitäjähistoriaa. Virret on otettu vuoden 1991 Siionin virsikirjasta ja virsikirjasta vuodelta 1965.

Henrikin roolissa nähtävä baritoni Riku Pelo on valmistunut Sibelius-Akatemiasta oopperalaulajaksi ja hänellä on myös laulupedagogin sekä musiikinopettajan pätevyydet. Hän on vieraillut solistina Suomen Kansallisoopperassa säännöllisesti ja tällä kaudella häntä kuultiin Ihmapoika A-koululaisoopperassa Köksän roolissa.

Katri Kantola on 24-vuotias sopraano, joka suorittaa viimeisen vuoden opintojaan Centria ammattikorkeakoulun musiikkipedagogi -linjalla Sirkka Haaviston opissa. Lauluopintonsa hän aloitti vuonna 2006 Helena Vähäsarja-Haatajan opissa.

Lue lisää tiistain 27.6.2017 Tervareitistä.