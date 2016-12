Kyläluudat kiertävät kyliä Utajärvellä

Suomi täyttää vuonna 2017 100 vuotta. Juhlavuoden teemaksi on valittu ”Yhdessä”. Siis yhdessä oleminen, yhdessä tekeminen ja yhdessä kokeminen.

Utajärvellä – onnellisten ihmisten kunnassa – on syrjäkylien asujista haluttu pitää erityistä huolta, kun muun muassa kyläyhdistykset ja -seurat ovat tehneet tai ovat paraikaa tekemässä turvallisuussuunnitelmiaan.

Nykypäivänä kyläily on rajusti vähentynyt. Maallakaan ei juuri piipahdeta naapurissa ilman, että asiasta on ennakkoon sovittu. Utajärvellä yhteisöllisyyttä halutaan lisää. Yhtenä keinona on nähty kyläilykulttuurin henkiin herättely.

Kyläluudat pannaan Utajärvellä kiertämään, jotta ihmiset tapaisivat toisiaan ja tekisivät siitä tavan, samalla naapureista voi kantaa huolta; kysyä kuulumiset, lukea yhdessä sanomalehden, kuunnella radiota, keskustella niitä näitä taikka päivänpolttavista aiheista, käydä kävelyllä taikka ongella. Oman kyläluutansa – niskankyläläisen Martti Häikiön valmistaman – saavat Ahmas, Niskankylä, Naamankylä, Sotkankylä, Sanginkylä, Juorkuna, Särkijärvi, Alakylä ja Järvikylä.

Uudenvuoden aattona luudat liikkeelle

Kyläluudat lähetetään matkaan 31.12.2016 torilla klo 18 järjestettävässä Juhlavuoden aloitustapahtumassa. Kyläpäälliköt on kutsuttu paikalle vastaanottamaan oma luuta.

Kylät haastetaan kierrättämään luutaansa: vähintään viikon kuluessa luuta on vietävä jollekulle oman kylän ihmiselle ja haastettava taas hänet viemään luuta jollekulle oman kylän ihmiselle. Luutaa kierrätetään kylällä, kunnes se on käynyt mahdollisimman monessa kodissa tai sitä kierrätetään syyskuun loppuun saakka.

Jos luuta viedään kotiin, jossa asujalla on esimerkiksi liikkumisongelmien vuoksi hankaluuksia toimittaa luutaa eteenpäin, voidaan se toimittaa eteenpäin jonkun kolmannenkin henkilön välityksellä.

Luudan mukana kulkee päiväkirja, johon voidaan merkitä, mitä näissä tapaamisissa on tehty.

Luutia on tilattu yhdeksän kappaletta kylien käyttöön. Lisäksi on tilattu oma luutansa kiertämään yhdistyksestä yhdistykseen. Kiertämiselle tehtiin aikataulu 9.12. pidetyssä kokouksessa. Mukana ovat Utajärven Reumayhdistys ry., Utajärven Sydänyhdistys ry., Utajärven Eläkeliitto ry., Hyvinvointitalon työntekijät, Kehitysvammaisten tukiyhdistys, Utajärven Eläkkeensaajat ry., Oulujokilaakson Luonto ry., Utajärven 4H-yhdistys, Utajärven Eläkeläiset ry., Utajärven Kotiseutuyhdistys ry., LC Iisat, Utajärven Vesaiset ry., Teatteri KaksKakkonen ja Lions Club. Luuta kiertää erilaisissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi ystävänpäivän tapahtumassa, laskiaistapahtumassa, tansseissa, urheilukilpailuissa.