Kylmälänkylään suunnitteilla vuokrattavia lomahuoneistoja

Arto Nenonen

Oululainen Finvesting Oy suunnittelee vuokrattavien lomahuoneistojen saneeraamista Muhoksen Kylmälänkylässä sijaitsevan Kiinteistö Oy Muhoskylmän rivitaloon.

Yritys on tehnyt ostotarjouksen sekä rakennuksesta että tontista.

Muhoksen kunnanhallitus esittää maanantaina kokoontuvalle kunnanvaltuustolle, että kunta myy Kiinteistö Oy Muhoskylmän hallinnassa olevasta Lintuniemi-nimisestä tilasta 1,3 hehtaarin kokoisen määräalan Finvesting Oy:lle 2 600 euron kauppahintaan.

Kaupan ehtona on, että Finvesting Oy saa myytyä Muhoksen Koivulehdon alueella olevan täysin remontoidun omakotitalon.

Muhoksen kunnan omistama Kiinteistö Oy Muhoskylmä on asetettu konkurssiin. Velkojana asiassa on Valtiokonttori, sillä rivitalon rakentamiseen on saatu aikanaan arava-lainaa. Yhtiöllä on ollut suuria rahavaikeuksia asukaspulan takia vuosien ajan.

Kiinteistöosakeyhtiö on ollut ulosottoviraston toimeksiannosta myynnissä kiinteistövälittäjällä jo pitkään.

Noin puolitoista vuotta sitten kunta hieroi kauppoja yhden ostajan kanssa, mutta asia kuitenkin raukesi loppumetreillä.

