Kylmälänkylän kaukalossa tehtiin historiaa

Arto Nenonen

Laskiaissunnuntaina 26. helmikuuta 2017 tehtiin kylmälänkyläläistä jääkiekkohistoriaa: Hockey Team Vilukylän Antti Kukkohovi teki ensimmäisen maalin vastustajan eli Muhoksen Jääklubin C2-junioreiden verkkoon.

Ystävyysottelu oli tuolloin ehtinyt vanhentua kolme minuuttia ja 14 sekuntia. Maaleja tehtiin tämän jälkeen tasatahtia ottelun puoliväliin saakka.

Sitten parilla aikuisella saranapelaajalla vahvistettu Jääklubi otti ohjat käsiinsä ja karkasi 12-3 voittoon.

Hockey Team Vilukylän parhaaksi pelaajaksi valittiin Mitri Keränen . Jääklubista ykkösnimeksi nousi puolestaan Elias Lesonen .

Kylmälänkylän kiekkokaukalon ensimmäinen virallinen peli saatiin pelata loistavissa olosuhteissa.

Yleisöäkin kertyi kaukalon reunoille mukavasti. Paikalle oli järjestetty yhteistyökumppanien tuella ilmainen puffettikin.

Hockey Team Vilukylä on hiljakkoin perustettu jääkiekkojoukkue, jonka tarkoituksena on viedä kylän kiekkotoimintaa eteenpäin. Pelaajat asuvat kylällä tai heillä on tiivis sidos kylään.

Viime vuosien aikana kylään on noussut myös nuori sukupolvi vanhempien pelaajien rinnalle.

– Innokkaita harrastajia tulee joka vuosi lisää. Mukana on miehiä, naisia, poikia ja tyttöjä, kertoo Jari Tervonen , yksi kylän liikunta-aktiiveista.

Kiekkoharrastajia on tällä haavaa neljä ryhmää: isojen pelit, joissa on mukana nuoria ja aikuisia, pienten pelit, joissa on nuoria ja ala-asteikäisiä lapsia sekä minijuniorien ryhmä, jossa harjoitellaan luistelua ja mailankäyttöä.

Lisäksi vanhempien pelaajien ja nuorten porukka on ottanut Utajärven jäähallista omakustanteisen jäävuoron.

