Talvi tekee tuloaan ja hiihtokausi lähestyy. Rokuan latujen kunnossapito on mielenkiinnon kohteena tulevana talvena. Halvin vaihtoehto, kun latuyrittäjää valitaan, saattaa tulla Utajärven kunnalle kalliiksi, jos ja kun joku on sattunut loukkaamaan itsensä kunnan ylläpitämällä ladulla. Kunta ei ole velvollinen ylläpitämään latuverkostoa, mutta jos kunta pitää latuja yllä, niin latujen tulee olla kunnossa ja turvalliset käyttää, ette hiihtäjille aiheudu sen puutteellisuudesta tai viasta terveydelle vaaraa. Meillä on laki kuluttajapalveluiden turvallisuudesta.

Rokuan latujen kunnossa pidossa on ollut vakavia puutteita. Latujen kunnossapito on vastuullista työtä ja se ei onnistu kokemattomalta kuskilta. Se ei ole autolla ajoa, vaan työnjälkeä on seurattava. Jos ei hiihdä itse ja ajaa latuja, työnjälki on mitä on. Pitää osata ajatella minkälaista olisi hiihtää ajamallaan ladulla. Valitettavasti Rokuan latujen kunnossapito on kokemattomissa käsissä. Ei ole hyväksi Rokuan alueen maineelle, kun ladut ovat retuperällä.

Eija Seppänen