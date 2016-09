Liikenneturvallisuuden teemapäivä Muhoksella

Arto Nenonen

Muhoksen ja Utajärven alakoulujen ekaluokkalaiset pääsivät perjantaina tutustumaan, miltä liikennemaisema näyttää ison kuorma-auton ja rekan hytistä.

Sekä Kirkonkylän alakoulun että Utajärven koulun pihalle oli saapunut autoilijoita esittelemään kalustoaan ja kertomaan liikenneasioista omasta näkökulmastaan. Mukana oli myös poliisipartio kertomassa oppilaille pyöräilykypärän käytöstä, suojatiekäyttäytymisestä ja tietenkin Pokémon-metsästyksestä liikenteessä.

Liikenneturvallisuuspäivän oli ideoinut Oulujokivarren Kuorma-autoilijat ry. SKAL:n eli Suomen kuljetus ja logistiikka ry:n jäsenyhdistys käynnisti keväällä hankkeen päämääränään varustaa yhdistyksen vaikutusalueen kuntien ekaluokkalaiset huomioliivein. Tavoitteena oli myös viedä liikenneturvallisuusviestiä alakouluille hyötyajoneuvoliikenteen näkökulmasta. Yhteistyökumppaneiksi yhdistys sai Wetteri Oy:n ja ammattiopisto Luovin, joka muun muassa vastasi lasten kuljetuksista Kirkonkylän alakoululle Muhoksen alueella.

Veturitiellä vaaran paikka

Yksi kalustoaan esitelleistä kuljetusyrittäjistä, muhoslainen Sulo Karhula, totesi Kirkonkylän alakoulun pihalla, ettei liikenneturvallisuuden kannalta ongelmallista paikkaa tarvitse kaukaa hakea.

– Tuossahan se on ihan vieressä, Veturitie. Tämä koulun kohta on isoille ajoneuvoille todella ongelmallinen, sillä pieniä tienkäyttäjiä on paljon, Karhula sanoi.

Karhulan mukaan ammattiautoilijoiden toiveena on, että kunta toteuttaisi nopeasti kaavaan piirretyn yhdystien Kylmälänkyläntieltä teollisuusalueelle.

– Se parantaisi tilannetta paljon.

Koulupoliisipartioon kuuluvat ylikonstaapeli Merja Rasinkangas ja vanhempi konstaapeli Jarkko Kähkönen tuntevat hyvin koululaisten käyttämien reittien ongelmapaikat niin Muhoksella kuin Utajärvelläkin.

– Yksi hurjimmista paikoista on ehdottomasti Muhoksella Laukan ja Päivärinteen välinen tieosuus, Jarkko Kähkönen sanoo.