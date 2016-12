Lumihiutale auttaa hädässä

Autoliiton yleisen tiepalvelun Operaatio Lumihiutale käynnistyi tänä vuonna 17.12. ja kestää 1.1.2017 asti. Jo 48. kerran operaation tiepalvelumiehet ovat tehostetussa valmiudessa lähdössä auttamaan tien päällä pulaan joutuneita.

Tiepalvelumiehiä työllistävät pääasiassa apukäynnistykset, polttoaineen viennit, rengasrikot, lukko-ongelmat ja autojen jäätymiset. Joulukiireet sekoittavat helposti ihmisten arkirutiineja.

– Tyypillisimpiä esimerkkejä tästä on, että tankkaaminen unohtuu, autoon tankataan väärää polttoainetta tai avaimet jäävät sisälle lukittuun autoon, yleisestä tiepalvelusta vastaava Autoliiton koulutuspäällikkö Teppo Vesalainen kertoo.

– Tankkaamaan kannattaakin mennä viimeistään siinä vaiheessa, kun polttoainetta on vielä neljännestankillinen jäljellä. Polttoainepistooliin tartuttaessa on syytä varmistaa, että pistoolissa on sama teksti kuin polttoaineen täyttöaukon korkissa tai täyttöluukun kannessa.

Avainongelmat ovat varmimmin vältettävissä ottamalla myös vara-avaimet mukaan matkalle. Ne kannattaa antaa esimerkiksi matkakumppanin taskuun tai käsilaukkuun. Auton sisällä olevista vara-avaimista ei ole hyötyä, jos ovet ovat lukossa ja ihmiset ulkopuolella.

Rengasongelmiakin voi ennaltaehkäistä. Auton rengaspaineet on syytä tarkastaa ja säätää ne vastaamaan kuormitusta.

– Auton käyttöohjekirjasta löytyvät erikseen painesuositukset kevyelle ja raskaalle kuormalle. Talvirenkaissa suositellaan käyttämään 0,2 baria suosituksia korkeampia paineita, Vesalainen ohjeistaa.

Vilkkaassa meno- ja paluuliikenteessä on tärkeää pitää maltti mukana. Liikenteen jonoutuessa ohittelu vain puurouttaa sitä entisestään.

Tarkistuslista ennen matkalle lähtöä

Pitkälle ajomatkalle lähtevän kannattaa tarkistaa ainakin seuraavat asiat autostaan: akun kunto, rengaspaineet ja turvallinen kuormaus.

Lisäksi kannattaa tarkistaa, että varoituskolmio on helposti saatavilla, lämpimät vaatteet ovat helposti saataville ja heijastinliivejä on jokaiselle matkustajalle.

Lisää varmuutta matkantekoon tulee, jos autosta on tarkistettu tuulilasinpesunesteen pakkasenkestävyys, jäähdytysnesteen määrä ja pakkasenkestävyys, taskulamppu tuoreilla paristoilla on mukaan, matkapuhelimessa on virtaa ja tiepalvelun numero, ajo- ja takavalot ovat kunnossa ja pyyhkijänsulat ovat kunnossa.

Autoliiton Operaatio Lumihiutaleen palvelukeskuksen numero on 0200 8080 (1,95 €/min + mpm tai pvm, jonotus on maksuton). Palvelukeskus selvittää, millaista apua tarvitaan ja tilanteen mukaan soittaja ohjataan joko tiepalvelumiehen tai hinausyrityksen pakeille. Autoliiton jäsenille on oma palvelumaksuton avustusnumero, joka löytyy jäsenkortista. Molemmista numeroista tilatut palvelut ovat maksullisia. Avustuskustannusten suuruusluokkaa kannattaa tiedustella jo ennen palvelun tilaamista.