Luvaton liikkuminen rautatiealueella on kielletty

Liikennevirasto muistuttaa muhoslaisia:

Liikennevirasto on hankkeen ”Oulu-Kontiomäki rataosuuden perusparannus” -hankkeen yhteydessä havainnut rataosalla lukuisia luvattomia radan ylityspaikkoja, etenkin Muhoksen liikennepaikalla ja sen läheisyydessä.

Rautatiealueella liikkuminen on kiellettyä ja radan ylittäjä on aina itse vastuussa omasta turvallisuudestaan. Rautatien ylittäminen muualta kuin tasoristeyksistä on asiatonta liikkumista rata-alueella ja lain mukaan rangaistava teko.

Liikennevirasto haluaa korostaa, että radan/rata-alueen ylittäminen Muhoksen liikennepaikalla ja sen läheisyydessä on kiellettyä ja, että ainoat luvalliset kulkutiet Muhoksen liikennepaikalla ja sen läheisyydessä ovat seuraavat: Keskustien alikulkusilta (kevyen- ja autoliikenteen alikulku), Uitonpolun alikäytävä (kevyen liikenteen alikulku Nesteen läheisyydessä) ja Muhoksen alikulkusilta (kevyen- ja autoliikenteen alikulku Kylmälänkyläntien alkupäässä).

Liikennevirasto pyytää myös huomioimaan, että Muhoksen liikennepaikan muuttuneiden matkustajalaiturijärjestelyiden johdosta on matkustajajunien nopeuksia liikennepaikalla nostettu.