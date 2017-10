Miksei oppilaille ole riittävästi koulukirjoja?

0

Jari Riekki

Joitakin muhoslaisten koululaisten vanhempia on syyslukukauden aikana ihmetyttänyt, ettei heidän lapsillaan ole kaikissa aineissa koulukirjoja.

Osa vanhemmista ihmettelee sosiaalisessa mediassa, että lapsella saattaa olla jossain aineessa tehtäväkirja, muttei oppikirjaa.

Miten on, Muhoksen kunnan hyvinvointijohtaja Juha Valta, eikö kunnalla ole varaa ostaa oppilaille oppimisen perustarvikkeita?

– Kunnan opetus- ja varhaiskasvatuspalvelujen noin 17 miljoonaa budjetista noin 300·000 euroa on varattu kaikkiin opetuksen materiaalihankintoihin. Koulukirjojen osuus tästä on yleensä ollut noin 120·000 euroa. Tälle vuodelle määrärahoihin tehtiin kertaluontoinen 84·000 euron leikkaus, josta koulutarvikkeiden ja kirjojen osuus oli 22·000 euroa. Tämä leikkaus näkyy myös koulukirjahankinnoissa.

Miten leikkaukset näkyvät käytännössä 510 oppilaan Kirkonkylän alakoululla, rehtori Pasi Kukkola?

– Leikkaukset näkyvät kirjahankinnoissa. Fakta on, että resursseja ei ole riittävästi, ja toivon, ettei tälle vuodelle tehty leikkaus jää pysyväksi. Meidän koulullamme on viime vuosina koulukirjahankintoihin käytetty noin 40·000 euroa vuodessa. Tehty leikkaus vähensi kirjamäärärahojamme noin 5 000 eurolla eli noin kymmenellä eurolla oppilasta kohden. Haluan kuitenkin korostaa, että oppikirjat eivät sinänsä määrittele opetuksen sisältöjä ja tavoitteita eri vuosiluokille, vaan opetus annetaan aina opetussuunnitelman mukaisesti oli oppikirjoja käytössä tai sitten ei. Todettakoon lopuksi, että säästöjen vuoksi emme voineet hankkia kaikkia niitä oppikirjoja joita olisimme eri vuosiluokille vielä toivoneet saavamme. Näiltä osin tilanne on haastava sekä opettajille että oppilaille.

Lue lisää perjantain 20.10. 2017 Tervareitistä.