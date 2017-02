Miljoonan pöntön raja rikkoutumassa

0

Arto Nenonen

Viime vuoden keväällä käynnistetyssä Miljoona linnunpönttöä -kampanjassa ollaan jo loppusuoralla.

Rekisteröityjä pönttöjä oli tiistaiaamuna lähes 960 000 eli miljoonan rekisteröidyn pöntön raja saavutettaneen hyvinkin määräaikaan toukokuun loppuun mennessä.

Suomalaiset ovat niin sanotusti ottaneet lintujen asian omakseen. Pönttötalkoita on järjestetty pitkin poikin Suomennientä. Monet kaupungit ja Metsähallitus ovat antaneet luvan ripustaa pönttöjä metsäalueilleen.

Pöntöt tulevat kovaan tarpeeseen, sillä Suomen metsissä on pula koloista, joista linnut saavat suojaisan paikan pesimiseen. Vanhat metsät lahopuineen ja koloineen ovat katoamassa, ja lintujen uhanalaisuus on kovassa kasvussa. Joka kolmas lintulaji on Suomessa uhanalainen.

Käyttöä on talvellakin

Linnunpöntöille on kysyntää myös talvisin, sillä esimerkiksi tiaiset käyttävät niitä yösijana.

Miljoona linnunpönttöä -kampanjan lanseerannut Yle Luonto on koonnut nettisivuilleen yle.fi/aihe/miljoona-linnunponttoa kattavan kokonaisuuden aiheesta.

Sivuilta löytyy mm. Suomen ensimmäinen kuntakohtainen linnunpönttökartta, pönttörekisteröinti, tietoa pönttöpesijöistä sekä pöntönteko- ja ripustusohjeita.

Lintujen asialle lähtevän on syytä muistaa, että pöntön ripustus ei ole jokamiehen oikeus. Jos asumus tulee muualle kuin omalle kotipihalle tai mökkitontille, maanomistajalta on kysyttävä lupa sen ripustamiseen.

Maanomistaja saa poistaa luvatta kiinnitetyt pöntöt. Omasta asuinkunnasta kannattaa tiedustella, saako sen alueelle laittaa pönttöjä.

Oulujokilaaksossa eniten rekisteröityjä pönttöjä oli tiistaiaamuna Vaalassa, 2 512. Hyvänä kakkosena oli Utajärvi 1 902 pöntöllä. Muhos piti perää 1 677 pöntöllä.