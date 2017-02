Muhoksellakin vielä ehtisi kuntavaaliehdokkaaksi

0

Marianne Ollikainen

Kuntavaaliehdokkaat alkavat olla tiedossa, vaikka eräät vielä epäröivät valtakirjan täyttämistä. Kuntavaalien ehdokaslistojen viimeinen palautuspäivä on tiistaina 28.2.

Muhoksella ehdokaslistojen täyttyminen on sujunut melko hitaasti eikä täysiä listoja, 40 ehdokasta, saa täyteen edes kunnan suurin puolue Keskusta.

Perussuomalaisilla on puolestaan edellisiin vaaleihin verrattuna hiukan enemmän ehdokkaita ja puolue odottaakin saavansa läpi ison valtuustoryhmän.

Keskustalla on nykyisessä 35-jäsenisessä valtuustossa 15 valtuutettua, perussuomalaisilla 7 valtuutettua. Valtuuston koko pienenee 27 valtuutettuun.

Keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtaja Eija Jurvanen ei löydä vain yhtä syytä laimeaan vaali-innostukseen, mutta epäilee vähäisen ehdokasmäärän johtuvan tulevan soteratkaisun vaikutuksesta kuntiin.

Keskustan pitkäaikaisista valtuutetuista uutta valtakirjaa äänestäjiltä ei torstain tilanteen mukaan olisi enää hakemassa esimerkiksi Aila Väisänen, Martti Apaja ja Hannu Pihlamaa.

Keskustan listoilla on nyt 23 varmaa ehdokasta. He ovat Minna Väätäjä, Juhani Vääräniemi, Anne Järvitalo (uusi), Antti Heikkinen (uusi), Anneli Rissanen, Teuvo Pikkuaho, Leena Tuomaala (uusi), Timo Karhumaa, Gunnar Göransson, Rainer Väänänen, Päivi Lohilahti-Mällinen, Teemu Nurkkala, Satu Kvist-Kärkkäinen, Riitta Huovinen, Katri Hyvärinen, Sirkka Tihinen, Juhani Leinonen, Tuula Leinonen, Kristiina Riekki, Samuli Kemppainen (uusi), Väinö Väänänen, Pertti Haapasalo ja Eija Jurvanen.

Perussuomalaisilla useita uusia

Muhoksen Perussuomalaiset saivat ison osan listastaan valmiiksi jo tammikuussa. Ehdokaslistalle odotetaan vielä kansanedustaja, sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattilaa, jonka viime kuntavaaleissa keräämät 226 ääntä olisivat puolueelle tärkeät.

Uusia nimiä ehdokaslistalla on muun muassa golfkentästä ja muusta vapaa-ajan yrittämisestä tutuksi tullut Jarkko Koskela. Muista ehdokkaita ovat Anu Plaketti (uusi), Seppo Ahlqvist, Jarkko Happo, Jouko Heino, Petri Holm, Tommi Häkkinen, Petteri Juka (uusi), Reijo Kamula, Hilkka Kiesilä, Petri Kurimus, Tapani Menschkoff, Ville Mäkeläinen, Sanna Orttenvuori (uusi), Jaana Pohjola-Malmberg, Heidi Pöykiö (uusi), Ville Rauhio, Sanna Repo (uusi), Mika Väisänen (uusi), Markku Yrjänäinen.

Muhoksen Kokoomuksen puheenjohtaja Juha Piirala myöntää, että ehdokaslistan kokoaminen on ollut kovan työn takana. Kymmentä ehdokasta on tavoiteltu eikä ihan siihen ei päästäne.

Ongelma on myös se, että nykyisestä 4-hengen valtuustoryhmästä vain Jari Kangastie on tavoittelemassa jatkopaikkaa. Piirala itse on ensimmäistä kertaa Kokoomuksesta ehdolla.

Vihreät ovat myös asettamassa Muhokselle ehdokaslistan, jolle nimensä on antanut ainakin Erkki Rahkola.

Demareilla kaikki valtuutetut ehdolla

Sosialidemokraateilla on myös listat vielä avoimena Muhoksella. Heidän kolmen hengen valtuustoryhmästä kuitenkin kaikki eli Tapio Siekkinen, Jarmo Markkanen ja Pasi Perkiö tavoittelevat jatkopaikkaa.

Vasemmistoliitolla alkaa Muhoksella olla nimilista valmis, vaikka niin sille kuin kaikille muillekin listoille otetaan vielä viime hetken ilmoittautuneita.

Vasemmistoliiton ehdokkaita ovat Kirsti Airaksinen, Esko Jaukka, Jere Hakkarainen (uusi), Hanne Huusko (uusi), Ari Kankaanpää, Mirja Karjalainen, Piia Kauppinen, Henri Kinnunen (uusi), Pekka Kähkönen, Jaakko Latvanlehto, Kari Mikkola, Risto Nuutinen, Veli Paasimaa, Jari Sirkko (uusi), Seppo Suikkanen, Eero Suomela ja Veikko Vitikka.