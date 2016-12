Muhokselle uusi nuorisovaltuusto

Muhoksen nuorisovaltuusto on valittu. Tänä vuonna varsinaisen vaalitoimituksen korvasi sopuvaali, sillä ehdokkaita oli juuri avointen valtuustopaikkojen verran. Uudessa nuorisovaltuustossa istuvat Laura Heikkinen, Fanni Marjanen, Joonas Mustonen, Eetu Mömmö, Jere Puolakka, Aappo Pääkkölä, Sampo Saukkonen, Topias Tihinen, Daniel Tiikkaja ja Jenna Välitalo.

Nuorisovaltuusto on nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia edistävä ryhmä. Tarkoitus on kannustaa nuoria osallistumaan ja vaikuttamaan yhteiskunnallisiin asioihin. Nyt valitun valtuuston toimikausi on 2017-2018.