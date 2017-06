Muhoksen kotiseutuyhdistys laittaa museoauton uuteen uskoon

0

Aino Puhakka

Talviunilla ollut Muhoksen museo avasi jälleen ovensa maanantaina 5. kesäkuuta, kun Muhoksen kotiseutuyhdistys kokoontui kahvittelemaan ja kertaamaan tulevan kesän marssijärjestyksen.

Yhdistyksen puheenjohtajan Martti Kiviharjun mukaan kesän ohjelmistoon kuuluu yhteislaulua, Oulujoki Teatterin kesäesityksiä ja 8. heinäkuuta pidettävä perinnepäivä.

Museon pihapiirin yleisilmettä on tänä keväänä piristetty uudella mustalla puuaidalla. Museo on viime aikoina panostanut myös irtaimiston yhteydessä oleviin nimi- ja selityslappuihin. Kiviharjun mukaan on oleellista, että museoesineillä on taustatarina, eivätkä ne ole pelkkiä tavaroita rivissä.

Paloauton uusi elämä

Kesän keskiössä on kuitenkin museon tiluksilla jo 15 vuotta majaillut kunnan omistuksessa oleva vanha paloauto. Tänä vuonna auto on päätetty kunnostaa.

Projekti on jo saatu alulle, ja kulkuneuvossa on jo nyt muun muassa uudet renkaat. Auto ei ole vielä käyntikuntoinen, mutta korjaustöissä mennään jatkuvasti eteenpäin.

Tulevaisuudessa autoa on tarkoitus kierrättää eri tapahtumissa ja pitää näytillä museon autotallissa. Tämän takia myös autotallin ovet ovat uusinnan kohteena.

