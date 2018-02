Muhoksen lukiossa luodaan yhteishenkeä vireällä sykkeellä

0

Marianne Ollikainen

– Meillä on täällä aivan mahtava yhteisöllisyyden henki, vaikka toki yksilönkin tarpeet otetaan aina huomioon.

– Olemme onnistuneet jopa niin hyvin, että toimintakulttuuristamme ja yrittäjyyskoulutuksestamme käydään hakemassa oppia muuallekin, hehkuttaa Muhoksen lukion rehtori Minna Kemppainen .

Hyvinvointijohtaja Juha Valta todistaa samaa ja toteaa, että lukion henkilökunta ei malta edes ruokatauolla pohtia muuta kuin työasioita.

– Rehtorillakin on uusien ideoiden kanssa joka päivä sellainen draivi päällä, että hyvä kun ei mene katosta läpi, heittää Valta huvittuneena.

Kemppaisen aikana lukio on nostanut selvästi profiiliaan aktiivisena yleislukiona. Lukio antaa opiskelijoille laajan yleissivistyksen ja hyvät valmiudet lukion oppimäärään perustuviin jatko-opintoihin. Tämä on erityisen tärkeää jatkossa, kun ylioppilaskokeiden tulosten perusteella avautuu yhä useamman jatko-opiskelupaikan ovet.

Yrittäjyys näkyy vahvana ja lukio on ylpeänä myös Geopark-lukio.

– Meillä opetus yritetään pitää mahdollisimman laadukkaana. Pidämme kurssitarjottimen monipuolisena ja tarjoamme paljon koulukohtaisia kursseja. Meillä syventävät kurssit myös toteutuvat, kertoo Kemppainen.

Uutena kokonaisuutena opiskelijoille on tarjolla robotiikka ja ohjelmointi sekä mahdollisuus opiskella yliopistossa tietojenkäsittelyn perusopinnot jo lukioaikana.

Ensi keväänä kirjoitukset sähköisesti

Ylioppilastutkinto muuttuu vaiheittain sähköiseksi ja vuoden päästä kaikki tutkintoaineet kirjoitetaan jo sähköisesti. Tämä edellyttää tieto- ja viestintäteknologian vahvaa käyttöönottoa jo lukio-opintojen aikana. Muhoksen kunta on hankkinut opiskelijakoneet, jonka ansiosta lukiolaisilla on tasapuoliset mahdollisuudet sähköisten oppimateriaalien käyttöön. Kannettavan tietokoneen lukiolaiset saavat omakseen 120 euron omavastuulla.

Koska jokaisella opiskelijalla on käytössään kannettava tietokone, sähköisen pedagogian suhteen Muhoksen lukiossa on hyvä tilanne. Tietokoneita myös käytetään jokaisessa aineessa.

Myös opiskelijakunnalla on merkittävä rooli lukion viihtyvyyttä arvioitaessa. Opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja Jenna Välitalo on erityisen iloinen siitä, että koululla on hyvä ja sykkivä sydän.

– Saaneet osallistua lukion kehittämiseen ja järjestää teemapäiviä. Kahvion pyörittämisellä olemme saaneet itse tuntumaa yrittäjyyteen, hän pohtii.

Remontti edessä lähivuosina

Muhoksella koulurakennusten peruskorjauslistalla on seuraavaksi lukio. Rakennuksessa on sisäilmaongelma ja varsinkin lukion kellarikerros on todettu kosteusvaurioiseksi. Vaikka ongelmia on alapohjasta yläpohjaan asti, niin muissa lukion kerroksilla on ilmastointia tehostamalla saatu työtilat toimiviksi.

– Aika vähän kuulee valituksia. Ehkä eniten kiinnitämme huoneilmaan huomiota silloin, kun pienessä opetustilassa on paljon oppilaita, kertoo Jenna Välitalo.

Kunnan talousarviossa on lukion hankesuunnitteluun ja suunnittelutyön käynnistämiseen varattu 120 000 euroa. Suunnittelutyön aikana ratkaistaan missä laajuudessa lukiolle rakennetaan uudisrakennus, peruskorjataan nykyisiä tai tehdään jotain näiden vaihtoehtojen väliltä.

– Olemme nyt järjestäneet kaksi hankekokousta ja sidosryhmiä on kuultu. Lisäksi olemme käyneet tutustumassa Pudasjärvellä uuteen koulurakennukseen, kertovat Valta ja Kemppainen.

Terveiden opetustilojen vuokraaminen muualta kunnasta on vaikeaa, koska perusopetuksella ja lukio-opetuksella on useita yhteisiä opettajia. Todennäköisesti uudisrakennus rakennetaankin nykyisen koulukampuksen pihalle.

– Suunnittelutyössä tullaan korostamaan monikäyttöisyyttä. Tulevaisuuden lukiossa työtilat pitää muuntua moneen tarkoitukseen. Lisäksi iltakäyttöön pitää panostaa paljon nykyistä enemmän, Kemppainen suunnittelee.