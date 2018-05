Muhoksen omakotiyhdistys lopettamassa toimintaansa

Marianne Ollikainen

Muhoksen Omakotiyhdistys tiedotti viime viikolla lopettavansa toiminnan yhdistyksestä kiinnostuneiden jäsenten puutteessa.

Yhdistyksen puheenjohtaja Timo Kivimäki ja sihteeri Tellervo Keinänen ovat kyllästyneitä pitämään vuosikokouksia jopa vain kahdestaan.

– Johan tämä vähän hävettääkin, voisiko tätä sanoa jopa moraaliseksi rappioksi, Kivimäki pohtii.

Hänen mielestä kaikki keinot on käytetty mielenkiinnon herättämiseksi. Postilaatikkoihin on jaettu tiedotteita ja ihmisiä on yritetty puhumalla saada osallistumaan.

Yhdistyksellä on Omakotiliiton kautta Muhoksella vajaa 30 jäsentä, mutta kokousaktivisteiksi he eivät ole lähteneet.

– Jos saisimme yhdistykselle vetäjän, niin voisihan tämä tästä vielä elpyä, mutta meidän voimin tätä ei enää jatketa, toteaa Keinänen.

Hän arvelee, että jonkinlaisella yhdistetyllä kyläseuralla voisi olla kysyntää, mutta nykyisessä muodossaan omakotiyhdistys ei enää kiinnosta.

Omakotiliiton Oulun piirijärjestön kanssa on sovittu, että halukkaat jäsenet voivat liittyä piirin muihin yhdistyksiin. Oulussa toimii useita omakotiyhdistyksiä ja Vaalassa, Tyrnävällä ja Lakeudella omansa.

Muhoksen Omakotiyhdistyksen kevätkokous pidetään 9.5. klo 18 kunnantoimiston kerhohuoneella.