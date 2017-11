MuhosMuksussa riemuitaan Tähti-areenalla lauantaina

0

Jari Riekki

Viime vuonna ensimmäistä kertaa Muhoksen yläkoulun Tähti-areenalla järjestetty lastentapahtuma MuhosMuksu oli sen verran suuri menestys, että Mannerheimin Lastensuojeluliiton Muhoksen yhdistys päätti järjestää tapahtuman areenalla uudestaan.

Osaston puheenjohtaja Katja Alanen kertoo, että tapahtumassa vieraili viime vuonna noin 350–500 lasta ja aikuista. Tälle vuodelle ollaan varauduttu 500 osallistujan saapumiseen.

Toissa vuonna MuhosMuksu järjestettiin seurakuntatalolla ja sitä ennen oli tapahtumapaikkana Mäntyrannan koulu. Alun perin joskus kymmenen vuotta sitten MuhosMuksu oli monipäiväinen eri puolilla Muhosta järjestetty kesätapahtuma.

Alanen kertoo, että tämän vuoden tapahtuman teemaksi on valittu liikenne. Ohjelmassa on muun muassa 4H-nuorten heijastinpaja, jossa valmistetaan heijastimia. Ohjelmassa on muitakin liikenneaiheisia tehtäviä. Yläkoulun pihalla on polkuautorata.

– Olemme pyytäneet, että poliisipartio vierailisi tapahtumassa, mutta siihen ei ole vielä saatu varmuutta, Alanen kertoo.

