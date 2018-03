MuPS:n salibandyjoukkue sarjanousuun tappiottomalla pelillä

16

Muhoksen Pallo-Salamien salibandyjoukkue pelasi lauantaina sarjakauden viimeisen turnauksen Kajaanissa.

Voitot Kajaanin joukkueista Papaksesta ja Ärjyistä tarkoitti, että joukkue voitti sarjansa tappiottomalla pelillä. Se tiesi nousua 3. divisioonaan.

MuPS on viime vuosien aikana pelannut 3. ja 4. divisioonaa. 3. divarista joukkue putosi pari vuotta sitten pelaajien vähyyden takia. Viime ja tämän kauden aikana joukkue on saanut täydennystä sekä muhoslaisista että muualta tulleista pelaajista.

– Joukkueen runko koostuu edelleen muhoslaisista pelaajista, mutta muualtakin on pelaajia jouduttu houkuttelemaan. Saimme tälle kaudelle hyviä vahvistuksia. Kaiken kaikkiaan joukkueessa on tällä kaudella pelannut parisenkymmentä pelaajaa, toteaa joukkueen paras maalintekijä Henri Honkarinta.

MuPS on harjoitellut tällä kaudella kaksi kertaa viikossa. Toinen vuoro on ollut Oulussa yhdessä 3. divisioonassa pelaavan UIFK:n kanssa. Toinen vuoro on Tähtiareenalla.

– Uuden areenan myötä muhoslainen salibandy on näyttänyt saavan uutta virettä. Haluamme omalta osaltamme edistää sitä edes jollain tavalla. Jatkuvuuden takia meidän toiminta tarvitsee kuitenkin tukea nuoremmista pelaajista, joita olemme onneksi saaneet muutamia mukaan. Saa nähdä pystymmekö tiivistämään yhteistyötä Muhoksen urheilijoiden kanssa, joukkueen pelaajavalmentaja Jari-Pekka Varjonen summaa.

Joukkueessa pelasivat tällä kaudella: Juha Aspegren, Rasmus Kokko, Jarkko Heikkinen, Jari-Pekka Varjonen, Saku Kinnunen, Tommi Mäkinen, Marko Alakylmänen, Jari-Pekka Koivu, Joonas Rajala, Markus Kailasuo, Antti Leppänen, Ilpo Siika-aho, Teemu Hagren, Tuomas Hagren, Matti Tuomela, Tuomas Salmela, Henri Honkarinta, Toni Kukkonen, Aleksi Pekkarinen ja Juho Heikkilä.