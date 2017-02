Mustan vyön Mustonen maajoukkueeseen

0

Jari Riekki

Muhoslainen Severi Mustonen on viime aikoina menestynyt hienosti kamppailulaji taekwon-dossa.

Joulukuun 10. päivänä hän suoritti mustan vyön kokeen. Samaan aikaan mustan vyön suorittivat muhoslaisista lajin harrastajista myös Valtteri Mustonen ja Peter Väänänen.

Severin mustassa vyössä on numero yksi osoittamassa, että hän on ensimmäisen asteen mustan vyön eli yhden danin ottelija. Valkoinen raita kertoo, että hän on vielä alaikäinen, 17-vuotias.

Helmikuun 4.-5. päivinä Pirkkalassa pidetyissä Suomen ITF Taekwon-Do -liiton SM-kisoissa Severi saavutti kaksi mitalia: hopeaa otteluissa alle 75-kiloisten sarjassa sekä pronssia erikoistekniikoissa hyppypotkuissa.

Severi on jo nuorempana menestynyt värivöiden SM-kilpailuja vastaavassa HelmiCup-kilpailussa ottaen mestaruuksiakin. Mustien vöiden SM-kisoissa hän kilpaili nyt ensimmäistä kertaa.

Menestys SM-tasolla tuotti tulosta, sillä Severi valittiin taekwon-don junioreiden maajoukkueeseen edustamaan Suomea huhtikuussa Bulgariassa pidettäviin kansainvälisen lajiliiton ITF Taekwon-Don EM-kisoihin.

Jos siellä tulee menestystä, on mahdollista, että Severi valitaan lokakuussa Irlannissa pidettäviin MM-kisoihin.

