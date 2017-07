Neittävän nuorisoseurantalo sai kokonaan uuden ilmeen

0

Sauli Kallio

Syksyllä 1916 rakennettu Neittävän nuoriseurantalo on saanut uuden ilmeen ja on valmis huomenna keskiviikkona järjestettäviin iltamiin.

Viimeisen puolentoista vuoden aikana Neittävän nuorisoseuran aktiivit ovat käytännössä käyneet läpi koko rakennuksen.

Vuonna 1915 perustettu Kukkolankylän, sittemmin Neittävän nuorisoseura on pitäjän vanhin nuorisoseura.

Oman nuorisoseurantalon neittäväläiset saivat syksyllä 1916 ja kaksitoista vuotta myöhemmin valmistui rakennuksen laajennusosa.

Rakennusta on vuosikymmenien saatossa remontoitu 10–20 vuoden välein ja nyt tehdyn remontin jäljiltä talosta on vanhaa jäljellä vain hirsikehikko, joka sekin on osittain kengitetty.

– Tämä ei ole projekti vaan prosessi, jota on tähän mennessä tehty yli 100 vuotta ja joka jatkuu edelleen, rakennustyömaan vastaavana mestarina toimiva Urpo Seppänen toteaa.

