Opiskelupaikkoja on yhä vapaana maatalous- ja catering-alalla

Arto Nenonen

Jos maatalousala tai catering-ala kiinnostavat ja haluaa opiskelemaan, Oulun seudun ammattiopiston, OSAO:n, Muhoksen yksiköstä saattaa löytyä ratkaisu.

Oppilaitoksessa on yhä vapaana opiskelupaikkoja näille aloille. Maatalousalan perustutkinnossa maaseutuyrittäjän osaamisalalla on Muhoksen yksikön opinto-ohjaajan Timo Mikkosen mukaan avoinna useita, kokkipuolella paikkoja on pari.

Opiskelupaikkaa ammatillisissa oppilaitoksista etsivillä alkaa kuitenkin olla kiire. Ensi viikon tiistaina 20. syyskuuta on nimittäin ratkaiseva laskentapäivä. Opiskelijan pitää tuolloin olla oppilaitoksen kirjoilla, jotta hänestä maksetaan oppilaitokselle rahoitusosuus.

– Viimeiset hetket tosiaankin alkavat olla käsillä, opinto-ohjaaja Timo Mikkonen sanoo.

Kuinka sitten pitää toimia, jos haluaa nyt Muhoksen yksikköön opiskelemaan?

– Kannattaa ottaa suoraan yhteyttä minuun. Siitä se homma lähtee rullaamaan eteenpäin, Mikkonen kertoo.

Yhteishaussa opiskelupaikkaa vaille jääneen kannattaa ylipäänsä olla aktiivinen. Kesän aikana paikkoja voi vapautua ja vapautuu varmasti, sillä opiskelijoiden suunnitelmilla on taipumus muuttua.

Oulun seudun ammattiopistokin kuulutti vielä elokuussa kymmenistä vapaista opiskelupaikoista. Tarjolla oli paikkoja kymmeniin ammatillisiin perustutkintoihin. Nyt tilanne on luonnollisesti muuttunut ja ensi tiistaina ”siirtoikkuna” tältä osin sulkeutuu.

Koulutusta tarjolla läpi vuoden

Aikuiskoulutuspuolella OSAO:n Muhoksen yksikössä alkaa tammikuussa useita koulutuksia. Metsäalan perustutkinnon opinnot metsäkoneenkuljettajan osaamisalalla alkavat 9. tammikuuta 2017.

Maatalouspuolella alkaa 9. tammikuuta maaseutuyrittäjän koulutus ja 12. tammikuuta tuotantoeläinten hoidon ja hyvinvoinnin ammattitutkinto maatalouslomittamisen osaamisalalla.

Oulun seudun ammattiopistossa alkavat aikuiskoulutukset löytyvät koulutuskalenterista, johon on linkki OSAO:n nettisivuilla.

Koulutuksiin voi hakeutua sekä sähköisesti että perinteiseen tapaan paperisen haku/ilmoittautumislomakkeen kautta. Erilaisia lyhytkoulutuksen on niin ikään tarjolla lähes läpi kouluvuoden.