Osuuspankin kiinteistölle uusi isäntä Vaalassa

Marianne Ollikainen

Kainuun Osuuspankki on myynyt huhtikuussa toimitilansa Vaalantieltä Karppiset & Co Oy:lle. Vaalan keskustassa sijaitsevassa kiinteistössä jatkavat tilitoimisto, parturi-kampaamo sekä kolmessa asuinhuoneistossa asukkaat, mutta entisen pankkisalin vuokraamisesta neuvotellaan parhaillaan. Myös kiinteistön päädyssä oleva niin sanottu hierojan tila on vuokrattavana.

Karppiset & Co -yhtiön toimitusjohtaja Arto Karppinen pitää kiinteistöä varsin hyväkuntoisena eikä siihen ole välittömästi tiedossa korjausremontteja. Kiinteistön koko on runsas 700 neliömetriä ja se on rakennettu kahdessa osassa 1970- ja 80-luvuilla.

Karppisen kiinteistöyhtiö on uusi ja sen kotipaikka on Vaala. Yhtiön toimialaan kuuluvat kiinteistön hallinta, vuokraus ja omistus, asuinhuoneistojen ja liiketilojen vuokraus Vaalantie 19:ssa.

Arto Karppisen suku on Manamansalosta ja vaikka hän asuukin nykyisin Nurmijärvellä, on kiinteistöbisnes tuttua Oulujärven ympäristössä.

– Tein vuodesta -89 asti sähköurakointia Vuolijoki-Kajaani -alueella, ja vieläkin ajan niin salliessa. Kiinteistöbisnes on kuitenkin työllistämässä kokopäiväisesti.

Hänellä on muun muassa vuora-asuntotoimintaa Otamäessä ja Kajaanissa.

– Olen minä rakentanut kolme omakotitaloakin ja parhaillaan on Nurmijärvellä menossa vuonna 1949 valmistuneen talon kunnostaminen, Karppinen kertoo.

Kainuun Osuuspankin supistettu pankkitoiminta on siirtynyt Vaalassa ns. sähkötaloon Vaalantie 3:een.