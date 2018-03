Oulujärven rantakonsertissa tasokkaita esiintyjiä

0

Marianne Ollikainen

Viidettä kertaa ensi heinäkuussa järjestettävä Oodi Oulujärvelle -rantakonsertti tuo tarjolle nimekkäitä ja tasokkaita kotimaisia artisteja.

Konserttien järjestäminen on maaseutumatkailuyritystä Vaalan Salmenrannantiellä vetävälle Pentti Huoviselle iso ja kunnianhimoinen urakka.

Huovinen pitää näitä asioita kuitenkin pieninä siihen verrattuna, että Suomen kesä on arvaamaton ja joskus jopa julma.

– Kaikista suurimman riskin kesäkonsertin järjestäjälle aiheuttaa sää. Viime vuosi oli raskas ja raaka vuosi. Jouduimme todellisiin vaikeuksiin huonon sääennusteen ja vähäisen kävijämäärän vuoksi.

– Päätin kuitenkin, että periksi ei anneta ja lähdin jo syksyllä järjestelemään uutta konserttia ensi kesälle.

Toinen paljon pohdintaa aiheuttava asia on markkinointi, jonka pitää osua kohdalleen.

– Näinkin suuri konsertti tarvitsee markkina-alueekseen vähintään koko Oulu-Kajaani välin, mielellään vielä vähän enemmän, Huovinen pohtii.

Vesteristä, Kettusta ja Tuohimaata

Tämän kertaisen konsertin kärkinimi on Vesterinen Yhtyeineen, joka on kuudesta jäsenestä koostuva pop-musiikkia soittava yhtye.

”Lentäjän poika” Edu Kettunen aloitti uransa 1980-luvun alussa Broadcast-yhtyeen kitaristina, mutta siirtyi myöhemmin soolouralle. Kettusen tunnetuin kappale on ”Lentäjän poika” samannimiseltä albumilta vuodelta 1986. Kappale on päässyt peruskoulujen musiikkikirjaankin.

21.7. pidettävän rantakonsertin kolmas yhtye Tuohimaa on perustettu Oulussa vuonna 2014. Konsertti-ilta päättyy jatkoihin, joissa soittaa vaalalainen Murkina House Band.

