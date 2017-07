Oulujärvi Cruising tarjosi kromia ja vesicrossia

0

Sauli Kallio

Säräisniemen Ruununtörmällä järjestetty järjestyksessä 10. Oulujärvi Cruising kokosi näytteille noin 80 harrasteajoneuvoa. Tuttuun tapaan yleisö sai äänestää näytteillä olevista ajoneuvoista oman suosikkinsa Oulujärven Helmeksi ja Oulujärven Hirviöksi.

Sää suosi tänä vuonna autoharrastajia, sillä tapahtuman järjestäneen Oulun seudun harrasteajoneuvokerhon mukaan yleisöä kävi paikalla arviolta 700 henkeä. Oulujärven Helmeksi yleisö äänesti tänä vuonna haukiputaalaisen Lauri Vaikkasen vuosimallin 1991 Pontiac Firebirdistä rakentaman Ritari Ässä -replikan.

– Katsoimme pienenä yhdessä naapurin tytön kanssa Ritari Ässää ja uhosin, että minä vielä laitan Ritari Ässä auton. Kaksi vuotta sitten haaveen toteutus käynnistyi, kun ostin peruskuntoisen Pontiac Firebirdin, Vaikkanen kertoo.

Vaikkanen purki auton heti kättelyssä alkutekijöihinsä ja alkoi rakentamaan siitä tarkkaa kopiota Ritari Ässän Kitt -autosta.

– Vaihdoin auton sisustan kokonaan ja hankin siihen Italiasta tarkan kopion Kitt-auton kojetaulusta. Ulkoisesti jouduin vanhentamaan autoa yhdeksän vuotta vuosimallista 1991 vuosimallin 1982 näköiseksi.

Italiasta löytyi myös valmis korin keulapala, johon on upotettu Kitt-autosta tuttu skanneri. Vaikka takana on jo satoja työtunteja, on miehen projekti vielä kesken muun muassa moottorin osalta.

– Moottorille en ole vielä tehnyt mitään ja se tuleekin työn alle seuraavaksi. Myös korin yksityiskohdissa on vielä jonkin verran hiomista.

Näyttävä vesicrossiesitys

Tänä vuonna yleisö pääsi seuraamaan kajaanilaisen extremeryhmän TeamBarbendersin vesicrossiesitystä. Oulujärven laineilla taituroivat Juha Karjalainen hieman piristetyllä Artic Cat F6 -moottorikelkallaan ja Lauri Keränen KTM SX 250 moottoripyörällään. Vaikka molemmilla on takanaan jo toinen kesä vesicrossia, on vedessä ajaessa aina oma jännityksensä.

– Oulujärvellä kelkkaillessa on näin kesällä hieman enemmän haastetta kuin mitä talvella, joten kyllä tässä adrenaliinia virtaa, Karjalainen naurahtaa.

Keränen sai idean kokeilla vesicrossia, kun hän näki videon veden päällä hurjastelevasta motocroskuljettajasta.

– Ajan itse kilpaa motocrossia, joten pitihän sitä vetten päällä ajamista kokeilla myös itse. Perehdyin aineeseen ja rakensin pyörääni sukset. Pyörä on muuten vakio, mutta vesicrossiin soveltuvan takarenkaan jouduin tilaamaan USA:sta, Keränen kertoo.

Oulujärven helmet ja hirviö

Oulujärven Helmi I: Pontiac Firebird vm. 1991 / Ritari Ässä –kopio, Lauri Vaikkanen, Haukipudas.

Oulujärven Helmi II: Cadillac Coupe De Ville 2d vm. 1958, Seija Tuomisto ja Harri Nuojua, Oulu.

Oulujärven Helmi III: Dodge Charger vm. 1970, Janne Pekkala, Haapajärvi.

Oulujärvi Special: K-750 moottoripyörä vm.1961, Marko Rahikainen, Oulu.

Oulujärven Hirviö: Ford Sierra 4×4 vm 1992, Jani Arola, Tyrnävä.