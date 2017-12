Oulun vihreät esittää Merikosken kuohujen vapauttamista

0

Jari Riekki

Oulun vihreiden valtuustoryhmä on jättänyt kaupunginvaltuustolle aloitteen, jossa esitetään selvitystyötä voimalaitoksen patoaman Merikosken avaamisesta vapaaksi virtaavaksi koskeksi.

Vihreiden valtuustoryhmän mukaan Oulussa kannattaisi tehdä selvitys Merikosken avaamisen mahdollisuuksista ja taloudellisista vaikutuksista pitkällä aikavälillä.

Aloitteessa todetaan, että Oulun suistovisiotyön yhteydessä tulisi tehdä yhtenä vaihtoehtona visio vapaana virtaavasta Merikoskesta.

Merikosen voimalaitos on mereltä päin ensimmäinen Oulujoen pääuoman patoava voimalaitos. Voimalaitoksen omistaa Oulun Energia, joka on Oulun kaupungin omistama osakeyhtiö.

Merikosken vesivoimalan sähköteho on 40 megawattia. Oulujoen suurimman vesivoimalan Pyhäkosken sähköteho on 145 megawattia. Koko Oulujoen pääuoman Oulujärveltä Merikoskelle voimalaitosten sähköteho on 472 megawattia.

