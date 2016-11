Pehmonallet turvaan savun keskeltä

Jari Riekki

Utajärven paloasemalla järjestettiin viime lauantaina perinteinen Päivä paloasemalla –tapahtuma, johon on Utajärvellä osallistuttu 2000-luvulla lähes joka vuosi.

Päivä paloasemalla aloittaa paloturvallisuusviikon, jonka tavoitteena on parantaa paloturvallisuutta ja paloturvallisuustaitoja herättämällä yhteiskunnallista keskustelua paloturvallisuudesta.

Utajärven paloasemalla on teemapäivässä vieraillut sadasta kahteen sataan lasta ja vanhempaa tutustumassa palomiesten kalustoon, harjoittelemassa ensisammutusta ja tunnistamassa kodin vaaranpaikkoja.

Savusukellus kiinnosti lapsia

Paloturvallisuusasioiden kertaaminen on juuri nyt ajankohtaista, sillä adventin aikaan innostutaan kodeissa polttamaan kynttilöitä, mikä voi aiheuttaa myös vaaratilanteita.

Utajärveläinen Satu Aksila saapui paloasemalle tyttäriensä Julian ja Janinan kanssa jo ties kuinka monetta kertaa. Tapahtumaan on ollut mukava osallistua, koska palomiehet ovat tuttuja.

Lapset tykkäävät tapahtumasta, koska siellä saa tutustua paloautoihin. Erityisesti tytöt ovat tykänneet savusukellusrastista, jossa pelastetaan pehmolelu turvaan ”savun” täyttämästä huoneesta.

Satakunta tehtävää vuodessa

Utajärvi kuuluu Oulu-Koillismaan pelastuslaitoksen alueeseen. Paloasemalla on kaksi sammutusautoa, joista toinen on sammutus- ja säiliöauto. Ne ovat vuosimallia 2000 ja 2006.

Muuta kalustoa ovat miehistönkuljetukseen soveltuva maasturi, vesipelastukseen tarkoitettu moottorivene sekä maastossa liikkumiseen mönkijä ja moottorikelkka.

Utajärven paloasemalle tulee vuoden aikana hälytyksiä noin sata, joissa riennetään auttamaan sammutus- ja muissa tehtävissä pääasiassa kotikunnan, mutta myös naapurikuntien alueelle.

Toisaalta isoimmissa tehtävissä muiden kuntien yksiköt tulevat vastaavasti apuun Utajärvelle. Esimerkiksi Särkijärvelle tulevaan hälytykseen saattaa ensimmäisenä ehtiä paikalle Puolangan yksikkö.

Päivä paloasemalla –tapahtuman aikaan päivystävänä yksikönjohtajana toiminut Anssi Perttunen kertoo, että Utajärven paloasemalta täytyy yksikön lähteä nykyisin liikkeelle 15 minuutin kuluessa hälytyksestä, mutta useimmissa tapauksissa tien päälle päästään jo viidessä minuutissa.

Suurin osa Utajärven palomiehistä on sivutoimisia sopimuspalomiehiä, joita on tällä hetkellä parisenkymmentä. Vaikka nuorisopalokunta on päässyt hyytymään, on sopimuspalomiesten joukossa myös nuorempien ikäluokkien edustajia.

Jos joku tavallinen kuntalainen innostuu palo- ja pelastustoiminnasta, voi hän marssia paikalliselle paloasemalle tiedustelemaan mahdollisuutta ryhtyä sopimuspalomieheksi.

Perehdytyksen, peruskurssin ja monipuolisen täydennyskoulutuksen myötä voi sopimuspalomies ottaa haltuun muun muassa pintapelastusta, ensivastetoimintaa, liikennepelastamista, savusukellusta, eläinten pelastamista ja korkealla työskentelyä.