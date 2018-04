Pelson vankila säilyy Vaalassa

Marianne Ollikainen

Maan hallituksen kehysriihessä on tänään päätetty, että Pohjois-Suomessa jatketaan kahden vankilan mallilla. Tämä tarkoittaa sitä, että niin Oulun vankila kuin Pelson vankilakin saavat jatkaa toimintaansa.

Rikosseuraamuslaitos oli ensisijaisesti kannattanut yhden vankilan mallia, jossa rakennettaisiin Ouluun yksi uusi Pohjois-Suomen vankila ja Pelso suljettaisiin.

Vaalan kunnassa helpotus on suuri, kun pitkään jatkunut epävarmuus vankilan säilymisestä on vihdoin ohi. Näin uskoo myös juuri virassaan aloittanut Vaalan kunnan uusi kunnanjohtaja Miira Raiskila, joka on tehnyt lobbaustyötä vankilan puolesta usean viikon ajan.

– Jos jotenkin pitäisi tuntojani kuvailla, niin ennen muuta olen äärettömän kiitollinen tästä päätöksestä. Pelson vankila on Vaalan kunnalle niin keskeinen tekijä, että sen säilyminen on äärimmäisen tärkeää koko kunnalle, sanoo Raiskila.

Raiskila korostaa, että suurimman työn Pelson vankilan säilyttämisessä ovat tehneet itse vankilan työntekijät. He ovat olleet vankilan kohtalon kysymyksessä hyvin aktiivisia, hakeutuneet poliittisten päättäjien kuultavaksi useita kertoja ja tarkentaneet Rikosseuraamuslaitoksen laskelmia.

Alustavan tiedon mukaan sekä Oulun että Pelson vankiloissa on alkamassa suuret peruskorjaukset ja uudisrakentaminen. Rakentamisjärjestys on sellainen, että ensin peruskorjataan Pelso ja sen jälkeen Oulun vankila.

Peruskorjauksen suunnittelu käynnistetään välittömästi ja hallituslähteistä saadun tiedon mukaan investointipäätös tehdään vielä tämän hallituksen aikana.

