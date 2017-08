Repokankaalla voi jälleen uida

0

Repokankaan uimapaikan vesi on on jälleen uimakelpoista. Uimapaikkaa ylläpitävä Mäntyranta-Honkalan kyläyhdistys sai tiedon testituloksista keskiviikkona. Tulosten mukaan uimapaikan vesi täyttää uimapaikalle asetettavat vaatimukset. Repokankaan uimapaikka jouduttiin sulkemaan heinäkuun loppupuolella ilkivallan takia. Tihutyöntekijät olivat irrottaneet käymäläkopin paikaltaan ja paiskanneet sen veteen. Kyläyhdistys on tehnyt tapahtuneesta rikosilmoituksen. Tapaus täyttänee ainakin ympäristörikoksen tunnusmerkit. Alueelle on asennettu kameravalvonta.