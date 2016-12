Rokua-Paljakka sai uuden valtuuston

Sauli Kallio

Metsänhoitoyhdistys Rokua-Paljakka ry:lle valittiin uusi 24 hengen valtuusto vuosille 2017–2020. Marraskuun 4.-25. päivä järjestetyissä postivaaleissa ääntään käytti 44 prosenttia yhdistyksen jäsenistä, joten äänestysaktiivisuus nousi verrattuna neljän vuoden takaisiin vaaleihin.

– Äänestysaktiivisuus osoittaa, että metsäasiat kiinnostavat ja että metsänhoitoyhdistystoiminnalla on metsänomistajien luottamus. Nyt valitut valtuutetut edustavat laajasti työelämää ja tuovat monipuolista tietotaitoa yhdistyksen kehittämiseen, luonnehtii toiminnanjohtaja Jukka Kauppinen .

Valtuusto käyttää jäsenten päätösvaltaa ja on metsänhoitoyhdistyksen ylin päättävä elin. Uudet valtuutetut ottavat tehtävänsä vastaan 1.1.2017 ja toimivat tehtävässään neljä vuotta vuoden 2020 loppuun saakka.

Alkavan kauden valtuutettujen keski-ikä on 59 vuotta. Valituista valtuutetuista 20 prosenttia on maatalousyrittäjiä, 25 prosenttia muita yrittäjiä, 38 prosenttia palkansaajia ja 17 prosenttia eläkeläisiä. Valtuutetuista 15 prosenttia on uusia.

25. marraskuuta päättyneissä postivaaleissa äänioikeutettuja metsänomistajia oli yhteensä 2 223, joista äänensä antoi 971 metsänomistajaa. Vaalien ääniharaviksi nousivat Raimo Tuovinen Utajärveltä ja Pekka Välinen Vaalasta.

Valtuustoon valitut vaalipiiri 1

Heikkinen Jouko poromies Puolanka (26 ääntä), Heikkinen Sauli maanviljelijä Vaala (52), Kanniainen Väinö yrittäjä Puolanka (47), Kemppainen Ilkka maatalouslomittaja Puolanka (41), Keränen Pekka kiinteistönhoitaja Puolanka (31), Kinnunen Arto metsäkoneurakoitsija Puolanka (59), Lämsä Veli maanviljelijä Vaala (27), Leinonen Petri maatalousyrittäjä Vaala (32).

Mikkonen Arvo rajavartija evp. Puolanka (25), Moilanen Reijo yrittäjä eläkkeellä Puolanka (58), Paananen Eero metsuri Vaala (30), Rikula Markku maatalousyrittäjä Vaala (45), Väisänen Aarre opinto-ohjaaja eläkkeellä Puolanka (32), Väisänen Antero eläkeläinen Puolanka (30), Välinen Pekka maanviljelijä Vaala (69), Virkkunen Reijo tilanhoitaja Vaala (33).

Valtuustoon valitut vaalipiiri 2

Aitta Jari maanviljelijä Utajärvi (32), Isola Kaisu fysioterapeutti Utajärvi (22), Jurkko Mauri eläkeläinen Utajärvi (21), Mustonen Markku urakoitsija ja yrittäjä Utajärvi (22), Nissinen Matti koneyrittäjä Utajärvi (20), Roininen Tapio ojasuunnittelija Utajärvi (22), Tihinen Toivo maanviljelijä Muhos (17), Tuovinen Raimo toimitusjohtaja Utajärvi (75).

Varavaltuutetut

Mäkäräinen Otto eläkeläinen Puolanka (22), Leinonen Erkki eläkeläinen Vaala (19), Nivakoski Markku insinööri Puolanka (17), Haapala Raija eläkeläinen Utajärvi (14), Ratava Lauri eläkeläinen Vaala (11), Vimpari Arja perushoitaja eläkkeellä Utajärvi 11), Tikkanen Jari maanviljelijä Utajärvi (9).