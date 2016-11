Ruistaikinasta suussa sulavat herkut

Arto Nenonen

Muhoksen Evakkotiellä sijaitsevan punaisen talon keittiöstä leijuu sisääntulijaa vastaan herkullinen tuoksu.

Talon emäntä Seija Pirttikoski tervehtii, avaa uunin luukun ja vetää sieltä pellillisen karjalanpiirakoita.

– Tämä satsi mukaan lukien näitä on nyt valmiina sata, Piirakkamummon lempinimeä kantava Pirttikoski sanoo.

Kun paistetut piirakat on voideltu voisulalla, leipuri lataa uuniin toisen pellin. Noin varttitunnin päästä on vuorossa seuraava ja niin edelleen.

Piirakkamummo on aloittanut urakkansa aamunkuhjassa taikinanteolla. Resepti on vanha ja monissa maistajaisissa hyväksi koettu, karjalaisevakolta perinnöksi saatu. Riisipuuro on toki keitetty valmiiksi jo edellispäivänä.

– Paistan piirakat sähköuunissa 300 asteessa. Kun yksin tekee, sähköuuni on kätevämpi kuin leivinuuni, Pirttikoski kertoo.

Taikina kaulitaan todella ohueksi

Kokenut tekijä pyöräyttää taikinamöykystä karjalanpiirakoita kuin liukuhihnalta. Taikina muovataan tangoksi, josta leikataan sopivan mittaisia pätkiä. Pätkistä tehdään pyörylöitä, jotka taputellaan litteiksi. Sen jälkeen leivinlaudalle levitetään ruisjauhoa ja aletaan kaulita pulikalla taikinaa muotoonsa.

– Taikinan on oltava ohut. Sanotaan, että siitä pitäisi näkyä viisi kirkkoa läpi.

Ohuen ohut taikina saa seuraavaksi päälleen annoksen riisipuuroa. Sitten alkaa rypytysosuus, jossa karjalanpiirakka saa klassisen muotonsa.

Pirttikosken sormet tekevät taikojaan: puuro ei tursuile taikinan päälle ja piirakka säilyttää mallinsa.

– Aluksi tämä tuntuu hankalalta, mutta ihminen oppii. Minäkin opettelin taidon vasta aikuisiällä. Nyt olen yrittänyt viedä perintöä jälkipolville.

Kevyttuotteista ei kunnon makua

Pirttikosken opettajana piirakanteossa toimi Silja Kääriäinen. Työnjako oli aluksi sellainen, että Kääriäinen teki kuoret ja Pirttikoski muut työvaiheet.

– Sitten ajattelin, että kai minä selviydyn kuoristakin.

Karjalanpiirakat kuuluvat karjalaiseen ruokapöytään. Pirttikosken vanhemmat olivat karjalaisevakkoja, joten perinneherkun valmistaminen on melkein velvollisuus.

– Aluksi leivoimme piirakoita Tiistaiseurassa. Keräsimme seuralle rahaa. Nyt se on jäänyt. Enimmäkseen leivon tuttavilleni erilaisiin juhlatilaisuuksiin.

Tunnetulle ja tunnustetulle piirakkaleipurille olisi kyllä tarjolla työtilaisuuksia. Kaikkeen ei ihminen kuitenkaan repeä.

– Olen Tiistaiseuran puheenjohtaja-sihteeri, rukoushuoneen isännöitsijä ja Oulun ortodoksisen seurakunnan diakoniatoimikunnan jäsen. Niissä on hoitamista, mutta ehdin minä silloin tällöin opastamaan ihmisiä piirakanteossakin.

Karjalanpiirakoiden salaisuus on siinä, että puuro tehdään täysmaitoon ja voiteluun käytetään oikeaa voita. Vehnäjauhojen osuus taikinassa on vain noin neljä prosenttia.

Seija piirakoiden tarvikkeet: 5 dl vettä, 1 tl suolaa, 0,5 dl vehnäjauhoja, 13 dl ruisjauhoja, 1 rkl ruokaöljyä, voiteluun sulatettua voita. Täyte: riisipuuroa, kananmuna.