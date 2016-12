Utajärven kunnan omistama, lakkautettu Särkijärven koulu on ollut myynnissä vuoden päivät. Kiinteistöä on markkinoinut Huoneistoketju Oy. Tyhjillään olevalle koululle ei kuitenkaan ole löytynyt ostajaa. Kunta on saanut yhden ehdollisen ostotarjouksen perustettavalta kiinteistöyhtiöltä. Kunnanhallitus ei kuitenkaan vuoden viimeisessä kokouksessaan hyväksynyt tarjousta vaan päätti jatkaa koulun myyntiä.